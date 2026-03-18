Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

18 март 2026, 13:38 часа 4713 прочитания 0 коментара
Напрежение след отпадането на Ман Сити - Гуардиола се захапа с играч на Реал

Треньорът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола отново не успя да надхитри Реал Мадрид, след като отборът му отстъпи с 1:2 у дома и с общ резултат 1:5 напусна надпреварата в Шампионската лига още на фазата на осминафиналите, а испанците продължават напред към четвъртфиналите. След края на двубоя наставникът на “гражданите” тръгна да поздравява футболистите на испанския гранд, но срещата му с Антонио Рюдигер доведе до неочаквано напрежение. Ръкостискането между двамата беше осезаемо по-остро от обичайния приятелски жест и за момент създаде предпоставки за физическа саморазправа.

Напрежение на "Етихад"

Ситуацията беше овладяна благодарение на намесата на Нейтън Аке, който застана между тях, а треньорът на Реал Мадруд - Алваро Албероа, отдалечи футболиста си от конфликта. Малко преди напрежението да утихне напълно, Гуардиола демонстративно изпрати въздушна целувка към Рюдигер.

Поредният сблъсък между двата европейски колоса отново предложи високо напрежение и допълни съперничеството им, което през последните години се утвърди като една от най-интересните битки на континента.

Пеп Гуардиола

Въпроси около бъдещето на Гуардиола на чело на "гражданите"

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Отпадането на Манчестър Сити изкара на преден план темата за бъдещето на Пеп Гуардиола на “Етихад” и въпросите за опасността той да си тръгне само с един триумф в Шампионската лига начело на Манчестър Сити. В характерния си стил специалистът реагира с усмивка и ирония, намеквайки за постоянния натиск и критики около работата му, но подчерта, че засега няма намерение да си тръгва и остава обвързан с клуба поне още един сезон.

Гуардиола коментира и начина, по който говори за бъдещето на отбора, използвайки „ние“, дори когато гледа напред във времето. Той обясни, че се чувства дълбоко свързан с клуба и ще продължи да се възприема като част от него, дори след края на треньорската си кариера – както се случва и с предишните му отбори като Барселона и Байерн Мюнхен. По думите му дългогодишният му престой в Манчестър е изградил силна емоционална връзка, която трудно би се прекъснала.

🚨 Pep Guardiola “The biggest challenge was 𝐍𝐎𝐓 against Real, it was against 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐫𝐩𝐨𝐨𝐥!” ⚔️🥶 “The main battle has been...

Публикувахте от Fabrizio Romano в Сряда, 18 март 2026 г.
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Жанина Колева Отговорен редактор
Манчестър Сити Реал Мадрид Хосеп Гуардиола Антонио Рюдигер
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес