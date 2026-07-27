Българското разузнаване: Чужди сили са работили срещу България на Балканите

Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) говори за външно влияние и активност на глобални и регионални фактори в ущърб на интересите на България в региона на Балканите през 2025 г. Оценките са в контекста на глобалната среда на сигурност през 2025 г., която според българската служба се отличава с продължаващо геополитическо съперничество и нестабилност. Политиката на страните от региона на Балканите към България и проблематиката на Западните Балкани са сред фокуса на разузнавателна работа на българското разузнаване наред с войната в Украйна, кризисните процеси в Близкия изток и други.

Какви са българските интереси на Балканите?

Националните интереси на страната са дефинирани в Актуализираната стратегия за национална сигурност от 2018 г. Сред важните интереси за България са по-нататъшно стабилизиране и пълноценно включване в евроатлантическото и европейското политическо и икономическо пространство на страните от Западните Балкани, както и поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална сигурност и стабилност.

Жизненоважен интерес е съхраняване и развитие на националната идентичност, изграждаща се на основата на българско гражданство, което очевидно се отнася и за българските общности зад граница.

Същевременно контраразузнавателната служба на страната в лицето на ДАНС отчита в своя доклад за 2025 г., че продължават да се наблюдават негативни проекции върху български общности в държави от региона, изразяващи се в дискриминация и престъпления от омраза, прилагане на административен натиск, възпрепятстване дейността на техните организации, информационни операции с антибългарски характер, опити за заличаване на българско културно-историческо наследство и за манипулиране на историята и други.

По всичко личи, че констатациите на ДАР и ДАНС касаят Северна Македония, тъй като в македонската страна се забелязва нарушение на принципите на добросъседство спрямо България и застой по европейкия път в резултат на чуждо влияние и липса на политическа воля от страна на властта на Християн Мицкоски.

Освен това по официални данни там има над 200 000 български паспорти, макар и македонските власти да твърдят за около 3000 българи и въпреки европейската преговорна рамка и поетия ангажимент в нея да отказват да ги впишат в своята конституция вече четвърта година.

Българите в Северна Македония обаче регулярно стават жертви на престъпления от омраза, българските клубове са закрити, а българи получават присъди за коментари във "Фейсбук" и са наричани фашисти, а българките евтини проститутки и то от големи и влиятелни медии като "Канал 5", чийто собственик е българин. Език на омразата и фокус върху негативните новини спрямо България се забелязват и в други медии, като "Нова Македония", в чиято редакция има български гражданин.

Кой работи срещу България?

Българската разузнавателната агенция обаче не назовава кои са тези регионални и глобални фактори с активност срещу българските интереси на Балканите.

Само че в некласифицирания доклад на ДАНС за предходната 2024 г. се говори за дестабилизационен потенциал, подсилван от провеждането на руски злонамерени влияния и информационни операции в региона.

В тазгодишен Доклад на Държавния департамент на САЩ до американския конгрес относно политика за насърчаване на регионалната стабилност и просперитет в Западните Балкани пък се изтъква злонамерената намеса на Китай и Русия, които според документа активно се стремят да използват нестабилността, корупцията и слабото управление в региона. ОЩЕ: САЩ започват нова ера в Западните Балкани: Русия умишлено подклажда етнически вражди

Същевременно през юни 2026 г. Европейския парламент прие резолюция за напредъка на Република Северна Македония – в страната се отчита сръбско и руско влияние в страната, както и ширещ се „Сръбски свят“. ОЩЕ: И Европа им каза за „Сръбски свят“: След доклада на ЕП - Скопие мълчи за историческата комисия с България

Очевидно тенденциите от 2024 и 2025 г. срещу България в югозападната ни съседка продължават и през настоящата година.

Не бива да забравяме интервюто на новия руски посланик за вестник "Нова Македония", който отново повтори, че кирилицата е македонска.

Не е случайно и, че това лято има македоно-сръбски полицейски патрули в Охрид, а доказаният сръбски агент Иван Стоилкович доби нов пост, а именно министър на местното самоуправление. През 2025 г., когато е отчетния период на ДАР той все още е вицепремиер по междуобщностите въпроси, но според македонската опозиция той служи за свръзка с Белград.

Западните Балкани – зона на нестабилност

Рискове за стабилността на Западните Балкани през 2025 г. създаваха проявите на национализъм и сепаратизъм, междуетническото и религиозното недоверие и противопоставяне, слабостта на държавните институции, сериозните социално-икономически проблеми, корупцията, крехката ситуация по линия на сигурността, пише още в доклада на ДАР за 2025 г. ОЩЕ: Поредно напомняне: ЕП призова Скопие да впише българите в конституцията