Войната в Украйна:

Официално: Манчестър Сити подписа с новоизгрялата звезда на Висшата лига

09 януари 2026, 11:28 часа 259 прочитания 0 коментара
Официално: Манчестър Сити подписа с новоизгрялата звезда на Висшата лига

Манчестър Сити официално завърши трансфера на Антоан Семеньо от Борнемут. 26-годишният атакуващ състезател е подписал договор за пет години и половина и ще преминe на "Етихад" срещу 62.5 милиона паунда. Крилото ще носи номер 42 в новия си отбор. Освен за "черешките" Семеньо е юноша на Бристол Ссити, като е играл още за Нюпорт и Съндърланд като преотстъпен.

Семеньо подписа със Сити

Ганайският национал има десет гола и три асистенции от началото на сезона във Висшата лига, а последният дойде като перфектният завършек за Борнемут. Играчът вкара за за 3:2 срещу Тотнъм в сряда. Още на следващия ден той е преминал медицински прегледи в Сити, като вече е готов да помогне на "гражданите" в борбата за титлата.

“Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола). Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, зяви Семеньо след подписване на договора.  Той привлече интереса на най-големите клубове от Висшата лига, включително Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед (подробности четете в линка).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Сити зимен трансферен прозорец Антоан Семеньо
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес