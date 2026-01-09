Официално: Манчестър Сити подписа с новоизгрялата звезда на Висшата лига

Манчестър Сити официално завърши трансфера на Антоан Семеньо от Борнемут. 26-годишният атакуващ състезател е подписал договор за пет години и половина и ще преминe на "Етихад" срещу 62.5 милиона паунда. Крилото ще носи номер 42 в новия си отбор. Освен за "черешките" Семеньо е юноша на Бристол Ссити, като е играл още за Нюпорт и Съндърланд като преотстъпен.

Семеньо подписа със Сити

Ганайският национал има десет гола и три асистенции от началото на сезона във Висшата лига, а последният дойде като перфектният завършек за Борнемут. Играчът вкара за за 3:2 срещу Тотнъм в сряда. Още на следващия ден той е преминал медицински прегледи в Сити, като вече е готов да помогне на "гражданите" в борбата за титлата.

“Много съм горд да се присъединя към Манчестър Сити. Ти поставят най-високите стандарти. Това е клуб с играчи на световно ниво, съоръжения на световно ниво и един от най-великите мениджъри в история в лицето на Пеп (Гуардиола). Имам голяма възможност за развитие и да бъда в този клуб на този етап от кариерата си е перфектно за мен. Привилегия е за мен да бъда тук. Най-добрият ми футбол предстои, сигурен съм”, зяви Семеньо след подписване на договора. Той привлече интереса на най-големите клубове от Висшата лига, включително Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед (подробности четете в линка).