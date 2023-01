Неймар и новият президент на Бразилия ще отидат на поклонението на Пеле (ВИДЕО)

Нападателят пропусна последния мач на „Пари Сен Жермен” поради наказание заради червен картон и реши да използва този "прозорец", за да присъства на погребението на Краля Пеле.

На поклонението се очаква да отиде и новият президент на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва. Това съобщи новинарският сайт Же 1, като цитира запознати с протокола източници, предаде БТА.

Новият лидер иска лично да отдаде почит на трикратния носител на световната купа по футбол и ще пътува днес до град Сантос, където ще бъде погребението.

Пеле, спечелил си прозвището Краля на футбола, е единственият човек, спечелил три световни купи - през 1958, 1962 и 1970 г. Той почина в четвъртък на 82-годишна възраст, след като се бори повече от година с рак на дебелото черво.

Рано тази сутрин ковчегът с тялото му ще бъде откаран от болницата в Сао Пауло, където почина, в Сантос, крайбрежен град на около 80 км оттам. Той ще бъде поставен на терена на стадиона на едноименния футболен клуб, за да може хората да си вземат сбогом с него.

AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip