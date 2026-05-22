Неочакван край: Кристиано Роналдо остана без треньор

Португалският треньор Жорже Жезуш обяви, че напуска Ал Насър, след като в четвъртък изведе отбора, воден от Кристиано Роналдо, до титлата в Саудитската професионална лига. Роналдо и компания дълго време се бореха за клубно отличие, като изпитаха няколко разочарования в последните години, а накрая Жезуш им помогна да изпълнят целта. Сега обаче пътищата им се разделят.

Въпреки титлата: Жорже Жезуш напусна Ал Насър

"Това беше последният ми мач в Ал Насър", заяви Жезуш след победата с 4:1 над Дамак, която гарантира титлата на отбора – 11-а титла в първенството и първа от сезон 2018/19. Не е ясно кой ще заеме мястото на Жезуш за новия сезон, като това може да се окаже и ключово за бъдещето на Кристиано Роналдо в отбора. Сега обаче фокусът на Кристиано се измества към Мондиал 2026, където ще опита да спечели световната титла с Португалия.

Жезуш се присъедини към Ал Насър преди сезон 2025/26 с едногодишен договор, след като изведе Ал Хилал до триумф в трите основни турнира в страната по време на втория си престой в отбора през сезон 2023/2024. Впоследствие обаче Жезуш напусна Хилал, след като отборът загуби на полуфиналите в елитната Азиатска шампионска лига от саудитския Ал-Ахли.

