Игра с рейтинга на Путин: Какво измисли Кремъл, за да скрие катастрофалния спад

Рейтингът на Владимир Путин е спаднал с 4 процентни пункта до 71% - това показаха данни на 17 май от анкета, проведена от свързаната с Кремъл Фондация за общественото мнение (ФОМ). Само седмица по-рано одобрението е било 75% - сривът наистина е значителен за 7 дни. За същия период делът на неодобряващите го се е увеличил от 15% на 17%, показаха също така данните.

На този фон друга от водещите руски социологически агенции - държавната ВЦИОМ (Всеруски център за изучаване на общественото мнение) - изведнъж отчете увеличение на рейтинга на одобрение за Путин. Как? Като просто промени медотологията на отчитане, така че данните да се харесат на диктатора.

За да се случи това, ВЦИОМ от май месец тази година е преминал от телефонни интервюта към "комбиниран метод" (телефонни интервюта и лични посещения), защото, както гласи официалното обяснение, го смущавало увеличението на телефонните измами, което накарало руснаците да станат по-предпазливи в общуването си с непознати. Така с промяната в методологията изведнъж рейтингът на одобрение на Путин се повиши и сега показва, че за същия период, за който данните на ФОМ сочат спад, резултатите на ВЦИОМ напротив - демонстрират увеличение на процента одобряващи политиката на Путин с 1,7 процентни пункта до 73,8%.

