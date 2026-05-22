Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ)

22 май 2026, 19:04 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Неизползвана платформа на метростанцията "Чаринг Крос" в британската столица Лондон беше превърната тази седмица във временен военен щаб за учение на НАТО, в което участваха стотици военнослужещи от Великобритания, САЩ, Франция и Италия. 

Британското министерство на отбраната съобщи днес, че учението е отработило технологии и методи, предназначени за използване в реални условия, ако Алиансът бъде принуден да защити своите европейски държави членове, информира Ройтерс. 

Снимки, публикувани от британското министерство на отбраната, показват военнослужещи по време на съвещания пред временно монтирани екрани с военни карти на вече неизползвания перон на Юбилейната линия на лондонското метро. Тази спирка е функционирала за последен път преди повече от 25 години. 

Учението е симулирало нападение срещу Естония, при което да бъде задействана клаузата за колективна отбрана по член 5 на НАТО, изискваща силите да реагират на заплаха по източния фланг на Алианса.

Силите на НАТО са отработили сценарий, в който командирите планират и водят операции, включващи до 100 000 военнослужещи, по суша, море и въздух.

Метро Военни учения Лондон НАТО метростанция военно учение
Елена Страхилова
