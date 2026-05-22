Метростанция в Лондон се превърна в щаб на НАТО за репетиция срещу руска атака (СНИМКИ)

Неизползвана платформа на метростанцията "Чаринг Крос" в британската столица Лондон беше превърната тази седмица във временен военен щаб за учение на НАТО, в което участваха стотици военнослужещи от Великобритания, САЩ, Франция и Италия.
Британското министерство на отбраната съобщи днес, че учението е отработило технологии и методи, предназначени за използване в реални условия, ако Алиансът бъде принуден да защити своите европейски държави членове, информира Ройтерс.
Снимки, публикувани от британското министерство на отбраната, показват военнослужещи по време на съвещания пред временно монтирани екрани с военни карти на вече неизползвания перон на Юбилейната линия на лондонското метро. Тази спирка е функционирала за последен път преди повече от 25 години.
Учението е симулирало нападение срещу Естония, при което да бъде задействана клаузата за колективна отбрана по член 5 на НАТО, изискваща силите да реагират на заплаха по източния фланг на Алианса.
Силите на НАТО са отработили сценарий, в който командирите планират и водят операции, включващи до 100 000 военнослужещи, по суша, море и въздух.
We've been conducting a major @NATO exercise in London this week - and no one above ground suspected a thing.— British Army 🇬🇧 (@BritishArmy) May 22, 2026
Hundreds of soldiers have been testing how they would run a major NATO command post, hidden deep beneath one of the busiest cities on earth.
NATO has set up a headquarters at a London metro station to rehearse scenarios of strikes deep into Russia, if it attacks the Baltic states
The alliance stated that NATO has "little time" to prepare for a possible attack by Russia
Exercițiu NATO în metroul londonez. Sunt simulate atacuri în profunzime împotriva Rusiei https://t.co/BWgeBbY6Qi pic.twitter.com/dLvuzXiM0g— TVR Info (@StirileTVR) May 22, 2026