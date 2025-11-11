Любопитно:

Нов скандал се завъртя около Ламин Ямал: треньорът на Испания не е доволен от отсъствието му

11 ноември 2025, 23:38 часа 586 прочитания 0 коментара

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал беше освободена от лагера на националния отбор на Испания и няма да вземе участие в мачовете от световните квалификации срещу Грузия и Турция. Ямал се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура, след която трябва да почива от 7 до 10 дни. Но младокът не е уведомил щаба на „Ла Фурия“ и за треньора Луис де ла Фуенте това е странно и нередно.

Според известен испански лекар Ямал все още не се е отървал от контузията

Ламин Ямал се е подложил на инвазивната радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта в пубиса, от който млдата звезда страда. Но испанското издание Marca потърси специалист в областта и според него тази процедура не е била полезна. Доктор Педро Луис Рипол, специалист по травматология, който над 40 години е директор на отделението по травматология и ортопедия в болница „Quirónsalud Murcia“ твърди следното: „Тази техника не лекува травмата, а е палиативна, премахва само болката. Тоест, играчът все още е изправен пред дългосрочна травма. Не споделям еуфорията от последните мачове, в които Ламин Ямал се чувстваше по-добре. Смятам, че прогнозата е дългосрочна и лечението се състои в управление на времето му за игра“.

Още: Левандовски спира с футбола, ако Барселона не поднови договора му?

Ламин Ямал

Луис де ла Фуенте и Испанската футболна федерация също не са доволни от решението на Ямал

Друг човек, който не е въодушевен процедурата, на която Ламин Ямал се е подложил е националния селекционер на Испания Луис де ла Фуенте. Ето какво каза той по темата: „Шокиран съм. Никога преди не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Честно казано, не мисля, че това е нормално. Не знаеш нищо, новините не достигат до мен... И тогава се случва това“. Испанската футболна федерация също изрази недоволството си в официално изявление. От медицинския щаб на федерацията заявиха своята изненда и безпокойство за състоянието на Ламин Ямал.

Още: Разследват легенда на Барселона за измама с над 600 000 долара

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Барселона Испания отбор Луис де ла Фуенте Ламин Ямал
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес