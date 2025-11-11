Нов скандал се завъртя около Ламин Ямал: треньорът на Испания не е доволен от отсъствието му

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал беше освободена от лагера на националния отбор на Испания и няма да вземе участие в мачовете от световните квалификации срещу Грузия и Турция. Ямал се е подложил на инвазивна радиочестотна процедура, след която трябва да почива от 7 до 10 дни. Но младокът не е уведомил щаба на „Ла Фурия“ и за треньора Луис де ла Фуенте това е странно и нередно.

Според известен испански лекар Ямал все още не се е отървал от контузията

Ламин Ямал се е подложил на инвазивната радиочестотна процедура за лечение на дискомфорта в пубиса, от който млдата звезда страда. Но испанското издание Marca потърси специалист в областта и според него тази процедура не е била полезна. Доктор Педро Луис Рипол, специалист по травматология, който над 40 години е директор на отделението по травматология и ортопедия в болница „Quirónsalud Murcia“ твърди следното: „Тази техника не лекува травмата, а е палиативна, премахва само болката. Тоест, играчът все още е изправен пред дългосрочна травма. Не споделям еуфорията от последните мачове, в които Ламин Ямал се чувстваше по-добре. Смятам, че прогнозата е дългосрочна и лечението се състои в управление на времето му за игра“.

Луис де ла Фуенте и Испанската футболна федерация също не са доволни от решението на Ямал

Друг човек, който не е въодушевен процедурата, на която Ламин Ямал се е подложил е националния селекционер на Испания Луис де ла Фуенте. Ето какво каза той по темата: „Шокиран съм. Никога преди не съм се сблъсквал с подобна ситуация. Честно казано, не мисля, че това е нормално. Не знаеш нищо, новините не достигат до мен... И тогава се случва това“. Испанската футболна федерация също изрази недоволството си в официално изявление. От медицинския щаб на федерацията заявиха своята изненда и безпокойство за състоянието на Ламин Ямал.

