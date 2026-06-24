Нова ера на "Сантиаго Бернабеу": Жозе Моуриньо даде първото си голямо интервю като треньор на Реал Мадрид

Жозе Моуриньо официално се завърна в Реал Мадрид, а появата му отново на "Сантяго Бернабеу" предизвика огромен интерес в испанските и международните медии. Португалският треньор даде първото си интервю след повторното си назначение пред списание Vanity Fair, в което говори за своята роля в клуба и за основните принципи, които ще следва в новия си период начело на “кралете”.

Наставникът сравни паметните сблъсъци с Барселона със съперничеството между Надал, Федерер и Джокович

„Историята на Реал Мадрид не може да се сравни с тази на друг клуб. Белият екип има нещо магическо", започна той. „Когато говорим за Реал Мадрид, говорим за историята и наследството на футбола", обобщава португалецът.

„Не е време за разговори, време е да слушаме. Тук съм, за да помагам, не да критикувам. Мбапе е феноменален играч и ще се опитам да му помогна да стане още по-добър", казва Жозе.

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„Светът спираше заради тези мачове. Не беше само в Мадрид и в Барселона, не беше само в Испания. Това интересуваше целият свят. Беше като съперничеството между Надал, Федерер и Джокович“, споделя Жозе за историческите дуели с Пеп Гуардиола, противопоставящи Лионел Меси срещу Кристиано Роналдо.

„Има абсурдна теория: че можеш да бъдеш велик без да печелиш", изстрелва той. И завършва: "В спорта целта е да спечелиш. Моят Реал Мадрид от сезон 2011-12 събра 100 точки и вкара 121 гола. Колко защитен беше този отбор?“, отговори португалецът на критиките относно стила му.

„Никога не съм искал да бъда по-важен от играчите си. Харизмата не се купува в супермаркета“, сподели още той в типичния си стил.

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