Нови главоболия за Арне Слот - още двама от Ливърпул се контузиха

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот има нови две липси в състава си преди домакинството на Нотингам Форест в събота. Нидерландският специалист няма да може да разчита на Флориан Вирц и Конър Брадли, които са получили мускулни проблеми по време на участията си с националните отбори в световните квалификации. Добрата новина е, че титулярният страж Алисон Бекер е готов да се завърне под рамките на вратата.

Флориан Вирц и Конър Брадли се контузиха

Конър Брадли се очаква да отсъства в следващите 22 дни, което поставя Слот в трудна ситуация. Той не спомена дали Джереми Фримпонг е напълно възстановен от травмата, която имаше, но се предполага, че крайният бранител евентуално ще може да играе още срещу Нотингам. Що се отнася до травмата на Вирц, Слот не даде точен период за неговото отсъствие, но подчерта, че няма да бъде толкова дълго, колкото отсъствието на Брадли.

Иначе Анди Робъртсън не тренира с отбора в четвъртък поради лични причини, но днес ще се завърне към състава и ще бъде на линия за мача с Нотингам. Слот не коментира и състоянието на Александър Исак, който имаше проблеми в областта на слабините - травма, която се е появявала при него и в миналото. Предполага се, че Исак също ще бъде на линия за срещата с Нотингам.

Най-радостната новина несъмнено е това, че Алисон се завръща в игра, тъй като това може да сложи край на мъките на Ливърпул.