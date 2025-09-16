Новият сезон в Шампионска лига започва със зрелищни мачове

След цяло лято, изпълнено с очаквания, новият сезон в Шампионска лига най-накрая започва. Началото ще бъде белязано от три страхотни сблъсъка. Още първият кръг от началната фаза предлага три зрелищни срещи между европейски грандове. Истински спектакли се очаква да бъдат мачовете между Атлетик Билбао и Арсенал, Реал Мадрид и Олимпик Марсилия, и Ювентус срещу Борусия Дортмунд. Някои от тези отбори са и сред главните претенденти за трофея.

Атлетик Билбао – Арсенал

Английският Арсенал е именно един от тях. Подсилилият се през лятото отбор на Микел Артета е готов отново да се бори на всички фронтове. През миналия сезон "артилеристите" стигнаха до 1/2-финала, където бяха отстранени от евентуалния шампион ПСЖ. Въпреки новите попълнения, първият тест няма да бъде никак лесен. Атлетик Билбао стигна до 1/4-финал на Лига Европа през миналия сезон, където отпадна от Манчестър Юнайтед. В Ла Лига представянето на баските също беше силно и завършиха в топ 4. От началото на новия сезон те имат 3 победи от 4 мача. Атлетик си подсигури и услугите на Нико Уилиамс с нов договор, но той ще отсъства за двубоя с Арсенал.

Реал Мадрид – Олимпик Марсилия

Реал Мадрид, който е фаворит всяка година, стартира новия сезон с домакинство на Марсилия. „Белият балет“ отново ще напомни за класата си в Европа, след като започна сезона в Ла Лига безгрешно под ръководството на Шаби Алонсо. От другата страна Марсилия на Роберто де Дзерби няма да се даде лесно. Въпреки поредните загуби далеч от дома, тимът е решен да даде битка на Реал Мадрид. Силният състав, който италианецът сформира през последните години, е напълно способен на това, а защо не и на повече?

Ювентус – Борусия Дортмунд

Ювентус също влиза в групите с желание и амбиция за силно представяне. „Бианконерите“ започнаха сезона в Италия по добър начин и сега са готови да посрещнат Борусия Дортмунд в може би най-интригуващия мач за вечерта. „Жълто-черните“ също стартираха силно в Бундеслигата, като записаха 3 победи и 1 равен в 4 мача. Въпреки силата на съперника, в Торино ще очакваме Ювентус да е по-напористият отбор и да търси победата.

Тотнъм – Виляреал

Шампионът от Лига Европа Тотнъм приема Виляреал на „Тотнъм Хотспър стейдиъм“. „Шпорите“ играят добре от началото на сезона под ръководството на новия си треньор Томас Франк и очакванията към тях ще са високи тази вечер. Преди този сблъсък Тотнъм записа убедителна победа с 3:0 срещу Уест Хям. От другата страна „жълтата подводница“ ще търси изненадата. Испанският отбор доказа в последните години, че е способен да мери сили дори с най-големите. Това вещае равностоен и интересен мач, в който може да се случи всичко до последния съдийски сигнал.

Отборите извън топ 5 първенствата също ще поднесат интересни сблъсъци. Днес ще играят и два от трите дебютанта. ПСВ Айндховен влиза като фаворит в мача срещу дебютанта в Шампионска лига Роял Юнион Сен Жилоа. В мачове между нидерландски и белгийски отбори сме свикнали да гледаме много голове и интрига до края, така че и тази среща изглежда обещаваща откъм зрелище. В същото време Бенфика ще търси задължителна победа срещу друг от новаците в турнира в лицето на Карабах. Португалският гранд трябва да вземе три точки от „Луж“, но шампионът на Азербайджан със сигурност няма да ги пусне току-така.

