Обир със съдействието на ВАР! Скандална дузпа лиши отбор от дебют на световно първенство (ВИДЕО)

10 септември 2025, 11:53 часа 615 прочитания 0 коментара
Късно снощи Бразилия загуби от Боливия с 0:1 в среща от световните квалификации за Мондиал 2026. За "селесао" това нямаше особено значение, но за Боливия това бе с цената за влизане в плейофи за класиране за Световното първенство през 2026-та. А големият губещ е Венецуела, която бе изпреварена от Боливия и няма да може да дебютира на световно първенство, въпреки че до последно бе в такава позиция.

Скандалната дузпа за Боливия, която остави Венецуела извън Мондиал 2026

Попадението на Боливия обаче бе меко казано скандално. Домакините получиха дузпа за нарушение в наказателното поле на Бразилия, което предизвика сериозни полемики. Въпреки това, след намесата на ВАР и преразглеждане на ситуацията от главния арбитър, бе преценено, че има основания за отсъждане на дузпа. Логично, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти бе бесен на съдийството след мача.

Боливия

Повторенията са красноречиви: дори и да има минимален контакт, той е силно пресилен, а в социалните мрежи коментират, че това е една от най-скандалните дузпи след въвеждането на ВАР. Любопитно е дали отсъдената дузпа ще бъде призната от отговорните фактори като грешка. Можете да видите повторенията от ситуацията с дузпата на Боливия във видеото по-долу:

Стефан Йорданов
