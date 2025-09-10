Обир със съдействието на ВАР! Скандална дузпа лиши отбор от дебют на световно първенство (ВИДЕО)

Късно снощи Бразилия загуби от Боливия с 0:1 в среща от световните квалификации за Мондиал 2026. За "селесао" това нямаше особено значение, но за Боливия това бе с цената за влизане в плейофи за класиране за Световното първенство през 2026-та. А големият губещ е Венецуела, която бе изпреварена от Боливия и няма да може да дебютира на световно първенство, въпреки че до последно бе в такава позиция.

Скандалната дузпа за Боливия, която остави Венецуела извън Мондиал 2026

Попадението на Боливия обаче бе меко казано скандално. Домакините получиха дузпа за нарушение в наказателното поле на Бразилия, което предизвика сериозни полемики. Въпреки това, след намесата на ВАР и преразглеждане на ситуацията от главния арбитър, бе преценено, че има основания за отсъждане на дузпа. Логично, селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти бе бесен на съдийството след мача.

Повторенията са красноречиви: дори и да има минимален контакт, той е силно пресилен, а в социалните мрежи коментират, че това е една от най-скандалните дузпи след въвеждането на ВАР. Любопитно е дали отсъдената дузпа ще бъде призната от отговорните фактори като грешка. Можете да видите повторенията от ситуацията с дузпата на Боливия във видеото по-долу:

What a robbery.

For this penalty, Venezuela are out from qualifying to their first World Cup and Bolivia go through to play-off pic.twitter.com/hrdBEObPD1 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) September 10, 2025