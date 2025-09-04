Мистерията, която помрачи финала на Мондиал'98 и короняса Франция за шампион

281 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

В историята на Световното първенство по футбол има множество куриози и любопитни случки, които са белязали надпреварата и са останали в спомените на привържениците на най-популярния спорт. Именно за една такава случка ще ви разкажем днес в рубриката „Дните до Мондиал 2026“. Става въпрос за една от най-големите мистерии в света на футбола, която беляза две от най-силните нации.

Световното във Франция бе много зрелищно

През лятото на 1998 година Франция прие Световното първенство по футбол. Това бе едва вторият Мондиал, който домакините организират, след този през 1938-ма. Поради тази причина френското правителство положи неимоверни усилия, за да може турнирът да се превърне в истински празник на футбола. И той наистина бе такъв. В надпреварата участваха общо 32 нации от 5 конфедерации. Сред тях бе и тимът на България, които обаче рано-рано си събра багажа. Но това е друга тема.

По време на Мондиал'98 феновете се насладиха на страхотни мачове, изпълнени с драматични обрати и неочаквани резултати. В крайна сметка големите фаворити Бразилия, Аржентина, Германия, Нидерландия, Италия и Франция стигнаха до елиминационната фаза. Националният тим на Хърватия пък поднесе голямата изненада, след като достигна до полуфиналите. Там „шахматистите“ отстъпиха пред състава на домакините. В другия 1/2-финал Бразилия победи Нидерландия след изпълнение на дузпи и си уреди мач за титлата срещу „петлите“.

Роналдо бе изваден от състава точно преди финала

В дните преди финала обаче нищо не предвещаваше какво очаква феновете. Разбира се, фаворит бе Бразилия. В състава на Марио Загало личаха имената на легенди от ранга на Кафу, Роберто Карлос, Роналдо, Ривалдо, Бебето и Едмундо. Франция, от своя страна, също имаше футболисти от световна класа – Лоран Блан, Патрик Виера, Юри Джоркаеф, Дидие Дешан, Тиери Анри и Зинедин Зидан.

Франция посрещна Бразилия на стадион „Стад дьо Франс“ в Париж на 12 юли 1998 година. Подготовката за двубоя течеше напълно нормално, но няколко часа преди първия съдийски сигнал се случи нещо неочаквано – суперзвездата на „селесао“ Роналдо бе изваден от състава. Журналистите на стадиона дори получиха тимови листа, в които името на нападателя не фигурираше, а на негово място като титуляр бе записан Едмундо.

В последния момент нападателят е записан като титуляр

Решението на Марио Загало хвърли в смут фенове и специалисти. В рамките на по-малко от час започнаха спекулациите – Роналдо е контузен, Роналдо се е уплашил, Роналдо е бил натровен и какво ли още не. Липсата на нападателя пък се отрази много негативно на иначе винаги веселите бразилци. В съблекалнята на „селесао“ настроението бе минорно - нямаше музика, нямаше закачки между играчите. Щабът на Загало пък преправи тактиката, за да може тимът да се справи в отсъствието на своята суперзвезда.

Около 45 минути преди началото на срещата журналистите на стадиона получиха нов тимов лист на Бразилия. В него, на позицията на централния нападател, бе записан Роналдо, а Едмундо отново бе върнат при резервите. „Селесао“ обаче бяха силно разклатени и дори не излязоха да загряват преди първия съдийски сигнал. По време на мача отборът игра много слабо и в 27-ата минута Франция поведе с гол на Зинедин Зидан. В даденото от съдията продължение на първата част „петлите“ нанесоха втори удар. Отново Зидан матира Клаудио Тафарел и бразилците се прибраха в съблекалнята с два гола пасив.

След почивката картината на терена се запази. Бразилия и Роналдо не приличаха на себе си. Французите пък продължиха да натискат съперника си и в 93-ата минута стигнаха до трети гол. Той бе дело на Еманюел Пти. По този начин момчетата на Еме Жаке спечелиха първата световна титла в историята на Франция.

Какво всъщност се е случило?

Години по-късно самият Роналдо опита да внесе яснота около случилото се на 12 юли 1998 година. Бразилският нападател призна, че е получил конвулсии в хотелската си стая и дори е загубил съзнание за няколко минути. Неговият съквартирант и съотборник Роберто Карлос веднага е повикал лекаря на „селесао“. След това Роналдо е транспортиран в местна болница, където са му направени редица тестове и са му дали множество медикаменти. Нито лекарите, нито самият футболист обаче имат обяснение за рязкото влошаване на здравословното му състояние, тъй като преди това той е напълно здрав и дори бележи 4 гола в мачовете на Бразилия по пътя към финала.

Съотборникът на Роналдо в националния отбор на Бразилия – Дида призна, че самият нападател е поискал да играе във финала. „До ден-днешен никой не знае какво точно се случи и защо. Когато стигнахме до стадиона, той все още беше в болницата. Всички бяхме много притеснени и натъжени. Никой не знаеше какво точно се случва. Когато той пристигна на стадиона, искаше да играе. Всички избухнаха с радостни възгласи, които бяха примесени и с нотки на надежда – знаехме, че Роналдо може да направи всичко по време на мач“, разказва вратарят.

Е, Роналдо не успя да помогне на Бразилия да победи Франция и „петлите“ бяха коронясани за световен шампион за първи път в своята история. Четири години по-късно все пак нападателят се реваншира и донесе титлата на „селесао“ по време на Мондиала в Япония и Южна Корея. Какво точно обаче се е случило с Роналдо на онзи 12 юли 1998-та продължава да бъде обвито в мистерия. Дори и близо 30 години по-късно.

Автор: Бойко Димитров

ОЩЕ от „Дните до Мондиал“: Великият голмайстор, чийто рекорд едва ли някой ще подобри