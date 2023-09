Обрат на деня: Коло Муани ще се присъедини към ПСЖ

Това бе оповестено от "L'Equipe". Според трансферното гуру Фабрицио Романо пък договорът на Муани ще е за за пет години, а 24-годишният атакуващ състезател вече е преминал медицински прегледи в Париж. По-рано днес "Кикер" съобщи, че сделката се е провалила.

Като основна причина немското издание изтъкна намирането на заместник. Предлаганият от "принцовете" Юго Екитике бил се оказал прекалено скъп. Все пак изглежда, че трансферът ще се осъществи, както искаше и самият Коло Муани. Нападателят дори отказа да тренира с Айнтрахт в последните дни, за което бе наказан.

Randal Kolo Muani to PSG, here we go! Deal in place for €90m package, €75m fixed&€15m add-ons 🚨🔴🔵 #PSG



Five year deal agreed weeks ago and deal now completed.



Medical tests already passed in Paris, approved by Eintracht. pic.twitter.com/d6u3Rts7e5