Край на сагата: Коло Муани все пак остава в Айнтрахт?

Френският гранд увеличи офертата си до около 90 милиона евро и това устройваше "орлите", които отстраниха Левски в плейофа за влизане в групите на Лигата на конференциите. Проблем за немския отбор се оказа намирането на заместник. Предлаганият от "принцовете" Юго Екитике е бил прекалено скъп, съобщава "Кикер".

Според "Екип" ръководните фактори на "червено-сините" са бесни именно на Екитике и агентите му, тъй като те са провалили трансфера на Коло Муани. 24-годишният нападател имаше голямо желание да заиграе в ПСЖ и отказа да тренира последните дни, за което бе наказан.

Жоао Палиня премина медицински тестове в Байерн Мюнхен, но трансферът му в немския шампион пропадна, съобщава Скай Спортс в петък. Настоящият клуб на халфа Фулъм не одобри сделката с баварците, защото не успя да осигури заместник на португалския национал. Трансферният период в Германия приключи в 19:00 часа българско време.

João Palhinha deal, 100% OFF. No way to change the situation despite medical and media duties done today 🔴❌



Been told Fulham tried last minute for Scott McTominay… but no deal on player side and Palhinha will return to Fulham. pic.twitter.com/VdOTItTQyf