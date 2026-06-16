Официално: Един от най-титулуваните европейски колоси назначи Рубен Аморим за свой треньор

Рубен Аморим беше назначен официално за старши треньор на италианския гранд Милан. 41-годишният португалец заменя Масимилиано Алегри, който беше уволнен, след като Милан завърши пети в Серия А миналия сезон. Сега Аморим ще опита да върне 7-кратния европейски шампион към успехите, като самият той отбеляза, че осъзнава колко голям клуб е Милан и каква история има зад него.

Милан назначи Рубен Аморим

"Знам точно какво означава този клуб: история, престиж и изключителна фен база по целия свят. Това е предизвикателство, което приемам с гордост и ентусиазъм, напълно осъзнавайки какво представляват тези цветове", каза Аморим в изявление. "Нямам търпение да започна и да изпитвам всеки ден страстта, която движи Милан", добави още португалският специалист.

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Милан завърши ужасната втора половина на сезона с домакинска загуба с 1:2 от Каляри в последния кръг, спечелвайки само един от последните си четири мача. Финалният съдийски сигнал беше посрещнат с бурни освирквания от феновете на Сан Сиро, тъй като те пропуснаха място в Шампионска лига за втори пореден сезон.

Аморим имаше труден 14-месечен период като мениджър на Манчестър Юнайтед, като в крайна сметка бе уволнен през януари заради лоши резултати. Преди това обаче той впечатли с представянето си начело на Спортинг Лисабон, където успя да превърне отбора в една от приятните изненади в Шампионска лига.

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