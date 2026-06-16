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Бомба в лагера на един от суперфаворитите за световната титла - предстои треньорска рокада след Мондиал 2026

16 юни 2026, 20:53 часа 786 прочитания 0 коментара

Роберто Мартинес ще се оттегли като селкеционер на Португалия след Световното първенство през 2026 г., твърди talkSPORT. Бомбастичната новина от лагера на "мореплавателите" пристигна непосредствено преди началото на участието на Португалия на Мондиал 2026. Според информациите, треньорът е решил да не подновява договора си, който изтича през юли 2026 г.

Роберто Мартинес ще напусне Португалия след Световното първенство

Мартинес ще напусне независимо от резултатите на отбора на Световното първенство, където неговият тим е определян за суперфаворит за титлата - заедно с отборите на Франция и Испания. Специалистът обмисля завръщане в Англия и е отворен и за позиция в друг национален отбор, допълват от talkSPORT. Така Португалия ще има допълнителна мотивация да спечели Мондиала, тъй като това ще бъде последен форум с Мартинес начело.

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Роберто Мартинес

52-годишният испанец е треньор на Португалия от 2023 г. Преди това е бил начело на Белгия от 2016 до 2022 г. В Англия Мартинес е работил в Евертън, Уигън Атлетик и Суонзи Сити. В груповата фаза на Световното първенство Португалия ще се изправи срещу ДР Конго (17 юни), Узбекистан (23 юни) и Колумбия (28 юни). Предполага се, че това ще бъде и последното световно първенство на суперзвездата Кристиано Роналдо.

Иначе Франция също ще остане без селекционер, тъй като това ще бъде последен форум за Дидие Дешан, който се очаква да бъде наследен от Зинедин Зидан. 

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Португалия отбор Роберто Мартинес Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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