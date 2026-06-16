"Гапла" на Дунав: Основаха най-новата микродържава на Балканите (ВИДЕО)

Новата "държава" има площ от 205 хектара - приблизително колкото най-големия парк в Хамбург. Тя се намира на брега на Дунав между Сърбия и Хърватия - на "ничия земя", както твърдят основателите ѝ, които са тийнейджъри. 17-годишният Уайът Бек е един от тях. Самият той никога не е стъпвал там, но казва, че всичко вече било готово: паспорти, регистрационни номера, знаме, собствен уебсайт. И, разбира се, име: Федеративни щати Гапла.

Гапла трябва да укрепи "мира и хармонията между етническите групи", да бъде "модерна и иновативна нация", готова да посрещне предизвикателствата на 21-ви век, се казва на официалния уебсайт. Целта е да се фокусира върху прогреса, а не върху политиката.

Това далеч не е първата микродържава

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Микродържавите винаги са били форма на революция, на философия, нещо като симулация на реалния живот, пише вестник "Зюддойче Цайтунг" (ЗЦ). Как може да изглежда една държава, която не носи със себе си тежестта на миналото? Какво прави една държава добра? И трябва ли тя да служи на гражданите си или най-вече на себе си?

В микродържавата Елгарланд-Варгаланд на шведските художници Карл Михаел фон Хаусволф и Лайф Елгрен например всеки гражданин може просто да стане крал. Словенецът Петер Млакар обяви с художествения си колектив "Ново словенско изкуство" през 1992 година държавата NSK, която постоянно привличаше вниманието с художествени акции и провокираше дебати за граници, миграция и идентичност. Особено много привърженици тя намери в Нигерия, където много хора видяха в придобиването на гражданство на държавата NSK израз на протест и надежда за по-добър живот.

Художникът Роберт Йелинек пък създаде през 2003 микродържавата State of Sabotage (SoS), която разпусна десет години по-късно. Той казва, че идеята за микродържавите често идва от ексцентрични художници със съвсем конкретна визия, която искат да реализират въз основа на революционна идея, но зад нея може да стоят и финансови мотиви. Например да се използват като зони за свободна търговия, за мръсни сделки на офшорни банки, за корабни компании или казина, посочва ЗЦ.

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Какъвто е случаят с Либерланд, намираща се в непосредствена близост до Гапла. Тя е основана през 2015 година и според собствения си уебсайт е "най-свободната държава в света". Либерланд се управлява от блокчейн - в буквалния смисъл на думата. Който иска да стане неин гражданин, трябва да инвестира в националната криптовалута, а министър-председател е криптомилиардерът Джъстин Сън. Движеща сила на гражданите на Либерланд очевидно е ненавистта към бюрокрацията и данъците, а също и надеждата, че след достатъчно инвестиции ще се окажат големи печеливши. Либерланд също не е призната международно и на тази ивица земя край Дунава, претендираща да е територия на Либерланд, не живее никой.

Забравената земя между Хърватия и Сърбия

Това не е нищо необичайно: по протежението на границата между Сърбия и Хърватия има останала малко земя, която при разпадането на бивша Югославия просто е била забравена. Хърватия и Сърбия признават различна гранична линия, която следва основно течението на Дунава, но на места се срещат малки територии, за които или претендират и двете държави, или пък никоя от тях, разяснява ЗЦ.

Политическата ситуация с тези микроструктури е сложна, местните жители и властите са притеснени от това, че някакви чужденци вярват, че могат просто ей така да нахлуят – дори ако това "нахлуване" е само символично. Особено на фона на напредналата дигитализация, за микродържави като Либерланд и Гапла реалната територия вече няма никакво значение - тя служи само като повърхностна легитимация. Държавите съществуват по-скоро като групови чатове в платформата Discord, а дипломатическите преговори се водят във форума Reddit. Трудно е да си представим, че тийнейджъри от Калифорния биха предпочели да живеят на калните брегове на Дунава, четем още в публикацията на ЗЦ.

Впрочем Гапла също вече има своя криптовалута. Въпреки че правителството се дистанцира от $GAPLA, инвестициите се извършват на собствен риск. Но който инвестира достатъчно, може значително по-лесно да стане истински гражданин на Гапла. Нейните основатели уверяват: "Искаме вашите идеи, а не парите ви". И Уайът Бек има солиден аргумент за това: наскоро от фирмата на най-успешния ютюбър в света - MrBeast с почти 500 милиона последователи – са попитали как могат да се включат, а Бек още не знае какво да им отговори.

Гапла на Дунава не е първият проект на тийнейджъра: още преди няколко години имагинерната държава е съществувала в друга форма и на друго място, но сега, вече напълно обновена, се е преместила в Европа, научаваме от публикацията на "Зюддойче Цайтунг".

Източник: "Дойче веле"