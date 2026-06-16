Бюджетната комисия одобри теглене на 3,8 милиарда евро дълг

Бюджетната комисия одобри на второ четене законовите промени, които позволяват емитирането на нов държавен дълг до 3,8 млрд. евро. Управляващите го поискаха, за да могат да бъдат разплатени проектите по ПВУ, преди да пристигнат траншовете от Брюксел.

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От ПП и ДБ отново поискаха разчет на приходите и разходите, както и информация за конкретните проекти, по които предстои разплащане. Те предложиха таванът на новия дълг да бъде намален на 2 милиарда и 100 милиона евро, но мнозинството отхвърли това предложение. Окончателното гласуване предстои в пленарна зала.

„Ние искаме едни месечни разчети, в които да се видият приходите и разходите и от тях се направи извод какъв дъг е необходим“, каза Мартин Димитров от ДБ. „До момента не сме получили нито един от двата разчета", каза председателят на ПП Асен Василев.

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„Това което по принцип вие искате, тази план-сметка приходи-разходи, по месеци, до края на годината и т.н., вие искате Бюджета за 26-та година да ви бъде предоставен в аванс. Върху него все още се работи“, каза председателят на комисията от ПБ Константин Проданов.