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Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)

16 юни 2026, 21:10 часа 414 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Дебатът в ЕП: Вече всички знаят за омразата на Скопие, но ето кой действа явно срещу България (ОБЗОР)

Дебатът за европейската интеграция на Република Северна Македония, който бе част от дискусията за разширяването на Западните Балкани, премина под сянката на палежа на български дипломатически автомобили в Скопие, което стана вчера посред бял ден в югозападната ни съседка. Българските евродепутати разказаха пред Европа за посегатеството, но и пожелаха Европейският парламент да излезе с позиция срещу случилото се, но и да осъди античовешката политика на македонизма.

Всички в Европейския парамент разбраха за езика на омразата в Скопие срещу България и българите, като за целта бяха дадени и други примери. Освен палежа на автомобилите - в залата прозвучаха случаите на отказаното лечение на македонската българка Ива Михайлова от Кочани, както и посегателствата срещу българските културни центрове. 

Българските евродепутати  изтъкнаха, че не се разследват престъпленията срещу българите и защитиха позициите на България, че не тя блокира Република Северна Македония, както и че нямаме нови условия.

"Всички престъпления срещу човешките права в РСМ напоследък биват замитани под килима", категоричен беше българският евродепутат Илхан Кючюк. ОЩЕ: "Трябва да има категоричен отговор": Кючюк с призив към ЕП след палежа на дипломатическите коли в Скопие

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"Защитата на правата на гражданите, самоопределящи се като българи, е въпрос на европейски ценности и върховенство на правото и по тази тема компромиси не може да има", изтъкна Никола Минчев и заговори, че вписването на българите в македонската конституция и добросъседските отношения не са нови условия, каквато е тезата на Скопие. 

"Много ми е тъжно, че Северна Македония се самоблокира и изостава, търсейки "креативни решения", за да не изпълни поетите ангажименти. Недопустима е вината за липсата на напредък да се прехвърля върху България", подчерта българският евродепутат Андрей Ковачев, отчитайки, че тази политика подхравна езика на омразата. ОЩЕ: "Години насаждана омраза": Ивайло Вълчев иска Европа да осъди античовешката идеология на македонизма

Кой действа срещу България?

По време на дебата стана ясно и кой действа срещу България. За никого не е изненада, че това е докладчикът по темата Томас Вайц, който изцяло влезе в наратива на Скопие.

Ден след посегателството срещу българските дипломатически автомобили той призова Северна Македония да бъде възнаградена и представи идея за частична интеграция с цел да не се губи мотивация. 

Нещо повече - той намекна на България за фашизъм и заговори за прошка между съседите.

"Бих искал да се дадат насърчения на Северна Македония, но да ги мотивираме да не изпълнят ангажиментите, които са поели, не е полезно", отвърна му българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев по време на дискусията.

Един от докладчиците в сянка Антонио Танжер Кореа също възприе македонския наратив.

Часове след като македонският президент Гордана Силяновска - Давкова се оплака от Европа и заговори, че подходът й към Скопие е "Мълчи и слушай" - Кореа сякаш повтори нейната теза и изрази сериозното си безпокойство по отношение на подхода на ЕС.

"Повечето от тези страни по-рано бяха много по-близки до ЕС. Вината е наша, защото ги изоставихме. По отношение на Република Северна Македония съм съгласен, че имаме нужда от нея в ЕС, но няма нужда да се месим в тяхната политическа система и техните рамки. Отива се отвъд критериите от Копенхаген, което не е приемливо. Това не е политика за разширяване, а разделяй и владей. Не сме съгласни да има намеса в тези страни", каза Кореа, като изглежда изказването му беше насочено срещу вписването на българите в македонската конституция. ОЩЕ: Вайц заговори за частична интеграция: Северна Македония трябва да се възнагради

Хибридните нападения в Западните Балканите

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос обяви пред Европейския парламент, че всички държави кандидати за Европейския съюз в Западните Балкани, включително Украйна и Молдова, са подложени на хибридни нападения. "Колкото повече напредваме в процеса на разширяване, толкова по-ожесточени са тези нападения", смята комисарят по разширяването.

Припомняме, че в доклада на Държавния департамент на САЩ за Западните Балкани се изтъква злонамерената намеса на Китай и Русия, които според документа активно се стремят да използват нестабилността, корупцията и слабото управление в региона. "Москва подклажда етнически напрежения", пише в доклада. Междувременно от документа става ясно, че Администрацията на САЩ планира да проведе 2026 диалози със Северна Македония и Сърбия, отчитайки, че неразрешените спорове и продължаващите разделения подкопават регионалната стабилност. ОЩЕ: Марта Кос за Западните Балкани: Кандидатите за ЕС са подложени на хибридни нападения

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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