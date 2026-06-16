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Програма на всички мачове на Световното първенство – 17.06.2026

16 юни 2026, 19:00 часа 840 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада продължава с пълна сила. Ден №7 на надпреварата ще предложи на феновете страхотни емоции, тъй като три отбора, които са сочени от специалистите за фаворити за титлата, ще стартират участието си на най-големия международен форум. Това са съставите на Англия, Португалия, както и на действащия световен шампион – Аржентина.

Ден №7 на Мондиал'26: Начален час и ТВ

Програмата на ден №7 на Мондиал'26 включва общо пет двубоя. В първата среща Ирак ще се изправи срещу тима на Норвегия. След това предстоят мачовете между Аржентина и Алжир, Австрия и Йордания, Португалия и ДР Конго и между Англия и Хърватия. Именно последната среща предизвиква най-голям интерес.

Световно първенство по футбол

В колко часа започват мачовете от ден №7 на Мондиал'26?

Мачовете от ден №7 на Световното първенство по футбол започват със срещата между Ирак и Норвегия, която стартира в 01:00 българско време. Следва двубоят между Аржентина и Алжир, който е с начален час 04:00. В 07:00 започва мачът между Австрия и Йордания. Сблъсъкът между Португалия и ДР Конго е насрочен за 20:00 часа, докато този между Англия и Хърватия ще стартира в 23:00.

Кои телевизии ще излъчват двубоите от седмия ден на Световното?

Мачовете от Мондиал'26 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Изключение прави единствено двубоят между Австрия и Йордания, който ще бъде предаван само по БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мачовете, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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