Блудният син се завръща в Ман Юнайтед: Може ли Карик да съживи провалената суперзвезда?

През последните години Манчестър Юнайтед направи много неуспешни трансфери, особено в атакуващ план. Хора като Джейсън Санчо, Антъни, та дори и Алексис Санчес дойдоха с големи очаквания, но напуснаха “Олд Трафорд“ без да са направили нищо запомнящо се. Случаят с Маркъс Рашфорд не е такъв. Той е юноша на клуба, израснал е с идеята “Ман Юнайтед“ и знае какво означава да играеш за клуба. Но през същите години той играеше на приливи и отливи. А сега, когато бъдещето му на “Олд Трафорд“ изглежда най-несигурно, той може да се завърне с гръм и трясък.

Маркъс Рашфорд игра много силно след Мондиал 2022

Последният силен период на Маркъс Рашфорд в Манчестър Юнайтед беше през втората половина на сезон 2022/23. След добро представяне на Световното първенство в Катар, той продължи формата си и за “червените дяволи“, като завърши сезона с 56 изиграни мача във всички турнири, 30 гола и 12 асистенции. Тогава феновете на Ман Юнайтед си помислиха, че любимецът им най-накрая е намерил своята форма и ще прекара няколко години на върха на вълната. Но уви. След едва 8 гола и 6 асистенции в 43 мача през следващата кампания, Рашфорд беше все по-близо до изхода на “Олд Трафорд“.

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Барселона избра Антъни Гордън пред Рашфорд

Сезон 2024/25 не беше по-малко разочароващ за Маркъс Рашфорд. Игра до средата на декември, след което остана извън групата и още в началото на 2025 г. беше отдаден под наем в Астън Вила. Равносметката – 41 мача, 11 гола и 9 асистенции. А последната кампания англичанинът изкара изцяло под наем в Барселона. 49 мача, 14 гола и 14 асистенции. Отново в подем, той изглеждаше сякаш се наслаждава на времето си в Испания и иска да остане. Но не. Барселона не искаше да плати откупната клауза в размер на 30 милиона евро и вместо това взе Антъни Гордън за 80 милиона евро.

Маркъс Рашфорд се завръща в Манчестър Юнайтед като нежелан

Така Маркъс Рашфорд формално се завръща в Манчестър Юнайтед. Нежелан. Единият вариант за него е да се представи добре на Мондиал 2026, да вдигне цената си и да бъде продаден от Манчестър Юнайтед възможно най-бързо. Но има и друг вариант. И той се казва Майкъл Карик. Освен, че е прекарал страшно много време като играч на “червените дяволи“, той беше помощник треньор в един от най-силните и постоянни периоди на Маркъс Рашфорд и със сигурност знае как да работи с него.

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Майкъл Карик познава добрият и консистентен Рашфорд

Става въпрос за сезоните 2019/20 и 2020/21. Това са и двата пълни сезона на Оле Гунар Солскяер като мениджър на Манчестър Юнайтед. Тогава Карик бе неизменно до него, а Рашфорд беше звездата на отбора. През първата спомената кампания крилото завърши сезона с общо 34 директни участия за гол в 44 мача. Цели 26 от тях дойдоха във Висшата лига, където изигра 31 мача. А през втората кампания Рашфорд записа 39 директни участия за гол в 57 срещи.

Маркъс Рашфорд може да бъде от помощ на Манчестър Юнайтед

С оглед на заетия сезон, който очаква Манчестър Юнайтед и опита, който има Маркъс Рашфорд, вече 28-годишният англичанин може да е от помощ на “червените дяволи“. Повечето от атакуващите футболисти не са играли в Шампионска лига. А той може да играе навсякъде в нападението, като така ще увеличи и дълбочината на състава, и конкуренцията в атака. А договорът му с клуба е до 2028 г., така че няма опасност Манчестър Юнайтед да го загуби със свободен трансфер през следващото лято или да бъде принуден да го продаде през зимата.

Маркъс Рашфорд със сигурност има качествата да играе за Манчестър Юнайтед. В конкретната ситуация е по-важно дали ръководството и треньорът искат той да остане на “Олд Трафорд“. И още по-важно – дали самият Рашфорд иска да се бори за място в Ман Юнайтед или вече е затворил тази страница от футболната си кариера.

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