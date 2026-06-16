Кабинетът "Радев":

Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

16 юни 2026, 21:29 часа 685 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Неофициалният Z-канал на Кремъл призна за Лаврата в Киев. Стоп за Московската рафинерия и ТАНЕКО

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, най-после призна, че Русия е ударила по Киевско-Печорската лавра и то с обяснение, че оправданието за такива атаки е "нелогично". Официално руското военно министерство каза, че за случилото се в лаврата е виновна дефектна ПВО система "Пейтриът", която била разположена там - но Украйна показа отломки от далекобойни руски дронове клас "Геран" ("Шахед").

"Желанието ревностно да се оправдават подобни неща след случилото се през последните четири години от Втората световна война е нелогично и необяснимо", казва "Рибар". Той също така обвини Z-блогърите в непоследователност - според него те "обвиняват ръководството, че съжалява врага и не иска да се бие истински, често призовавайки за бомбардиране на всичко и в крайна сметка изгаряне на Киев до пепел".

"Но човек трябва само да последва призивите една йота и да се удари в покрива на Киевската лавра (дори без жертви), а част от същата тази блогосфера... се надпреварва да каже на всички, че всичко това е фалшиво и конспирация. Добавяйки, без сарказъм, "Е, ние не сме такива!", говори "Рибар" т.е. Звинчук - Още: "Москва ще падне, живейте в ужас": Зеленски и Мадяр за удара по руската столица (ВИДЕО)

Тези "откровения" идват на фона на повтаряни думи на друга руска пропагандистка - Маргарита Симонян, главен редактор на RT. Никога Русия нямало да бомбардира Киев и лаврата, там били руските светини:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Нови рафинерии в Русия спряха работа

Московската рафинерия на "Газпром нефт" и рафинерията "ТАНЕКО" (TANECO) на "Татнефт" в Татарстан са спрели работа, след като станаха цели на украинските далекобойни дронове, съобщава "Ройтерс". Това, което вече публикуваха украински OSINT канали като информация - че е поразена ключова за Московската рафинерия преработвателна мощност, се потвърждава и от източниците на "Ройтерс". Тази мощност представлява приблизително 53% от капацитета на рафинерията. Очаква се скоро да възобнови дейността си втори блок.

По-рано руското министерство на извънредните ситуации заяви, че пожарът в московската рафинерия е потушен и че инцидентът "не е повлиял на работата на завода" - Още: Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)

Освен това, рафинерията TANECO в Нижнекамск е спряла напълно рафинирането на петрол на 12 юни. Украинската атака с дронове спряла работата и на двата ѝ основни блока за преработка - AVT-6, с капацитет 20 000 тона на ден (приблизително 45% от капацитета на рафинерията), и AVT-7, с капацитет приблизително 23 000 тона на ден. TANECO има капацитет за преработване на суров петрол от 16,2 милиона тона петрол годишно. Съоръжението се счита за едно от най-ефективните в Русия, с дълбочина на рафиниране до 99,6% и добив на леки нефтопродукти от приблизително 90%.

Още: Путин не иска мир, Украйна пали един след друг заводи в Русия (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Киевско-Печорската лавра война Украйна руска рафинерия атака с дронове Танеко Московска рафинерия
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Компании
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес