Англия - Хърватия: Кога и къде да гледаме повторението на епичния 1/2-финал от Мондиал 2018

Дойде времето и за един от гоелмите сблъсъци на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки споровете около селекцията на Томас Тухел, Англия си остава един от най-сериозните претенденти за титлата. А на последните мондиали Хърватия показа, че е боеспособен отбор и всеки, който я подцени, ще страда. Голямото дерби от груповата фаза ще се изиграе на 17 юни не предввещава нищо по-малко от футболно зрелище.

Англия - Хърватия: Начален час и ТВ

Въпреки че Томас Тухел остави звезди като Коул Палмър, Фил Фоудън и Трент Алекзандър-Арнолд извън групата за Мондиал 2026, Англия изглежда като един от големите фаворити. Хърватия с времето изгуби някои от старите си кучета, но Лука Модрич и Иван Перишич все още са там. А младата кръв на Йошко Гвардиол и Доминик Ливакович вдухва допълнителна вяра на "шахматистите" Последният път когато двете страни се срещнаха на светови финали, възпитаниците на Златко Далич надделяха с 2:1 на 1/2-финала в Русия през 2018 г.

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В колко часа започва срещата между Англия и Хърватия?

Англия и Хърватия са два от отборите в Група L на Световното първенство. Другите два тима са тези на Гана и Панама. Голямото дерби между "трите лъва" и "шахматистите" е насрочено за 23:00 ч. българско време.

Вижте и пълната програма за мачовете от Мондиал 2026 на 17 юни.

По коя телевизия ще излъчват мача между Англия и Хърватия?

Мачът между Англия и Хърватия ще бъде излъчвана пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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