Англия няма да допусне грешката на Испания, която доведе до резила на Световното

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече поднесе първата голяма изненада. Един от най-големите фаворити в лицето на Испания не просто не успя да победи дебютанта Кабо Верде, а дори не успя да отбележи гол, след като срещата между тях приключи при резултат 0:0. Основната причина за това сякаш беше късното влизане на Ламин Ямал в игра, който веднага вдъхна свежест на “ла фурия“. Е, Англия няма да направи същата грешка, след като Букайо Сака заяви, че е готов да играе за “трите лъва“, въпреки контузията си.

Англия няма да повтори грешката на Испания

Ламин Ямал дойде на Мондиал 2026 все още контузен, което доведе до това той да остане на пейката срещу Кабо Верде. Липсата на креативност в играта на Испания е може би най-голямата причина “ла фурия“ да не успее да пробие защитата на “сините акули“ и да загуби 2 точки в груповата фаза. По всичко изглежда, че Англия няма да направи същата грешка и да остави един от най-креативните си футболисти на пейката в откриващия си мач срещу Хърватия.

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Хърватия не е отбор за подценяване

Контузия в ахилеса ограничи игровото време на крилото на Арсенал Букайо. Така, през последния месец, той започна както титуляр едва в една от срещите на “артилеристите“. Селекционерът на Англия Томас Тухел също съобщи, че е трябвало да ограничи натоварването на футболиста, защото не е готов да тренира пълноценно. Но в първия си мач на Мондиал 2026 Англия се изправя срещу Хърватия. А Лука Модрич и компания доказаха, че не са отбор за подценяване. Затова Англия не може да си позволи да не започне срещата без един от най-креативните си футболисти.

Букайо Сака е готов за игра

Добрата новина за “трите лъва“ е, че Сака сам каза, че е готов да излезе на терена: “Аз с радост ще поема този риск. Вярвам, че ще се отплати. Със сигурност се чувствам много по-добре в сравнение с март, така че мога да кажа, че съм готов за игра“. Ако Сака не започне, натуралният му заместник би бил Нони Мадуеке. Антъни Гордън също може да започне от дясната страна на атаката. Но нито един от тях няма плеймейкърските качества на Сака, с които да помогне на Англия да отвори коравата защита на Хърватия.

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