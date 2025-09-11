Официално: Тиаго Алкантара се завърна в Барселона

Бившият футболист на Барселона Тиаго Алкантара официално се завърна на "Камп Ноу", но вече в ролята на треньор. Испанецът ще бъде асистент на наставника на каталунците Ханзи Флик. Той влиза в щаба на немския специалист и вече проведе първа тренировка като асистент. Новината бе съобщена в официалните канали на Барселона.

Тиаго Алкантара влиза в треньорския щаб на Ханзи Флик

Тиаго е испанец, но е роден в Италия, а започва футболния си живот от Бразилия, където е юноша на Фламенго. През 2005 г. влиза в академията на Барселона, а през 2008-ма вече заиграва за Б отбора на каталунците. През 2009 г. Тиаго започва да влиза и в мъжкия отбор, като играе за Барселона до 2013 г.

Тиаго се отказа от футбола на 33 години

През лятото на 2013-а той е трансфериран в немския гранд Байерн Мюнхен, където прекарва цели седем години и се утвърждава като основен играч за баварците. През 2020-а преминава и в Ливърпул, където играе в продължение на четири години, но контузии му пречат да разгърне пълния си потенциал. През лятото на 2024 г. той сложи край на кариерата си на 33-годишна възраст.

Интересното е, че още миналото лято Тиаго пробва да работи като асистент в Барселона, но по някаква причина се оттегли. Година по-късно той отново ще работи с каталунците под ръководството на Флик.

