Оформи се убийствен полуфинал в Шампионска лига! Ясни са двете 1/2-финални двойки в турнира

Футболните фенове ще имат възможността да гледат финал преди финала в Шампионска лига! Два от най-силните футболни клуба в света през този сезон - Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен, ще премерят сили на 1/2-финалите в тазгодишното издание на надпреварата. В другия полуфинал пък ще се срещнат отборите на Арсенал и Атлетико Мадрид, като и двата тима никога не са печелили "Ушатата" и ще имат голяма мотивация да го направят.

Действащият европейски шампион ПСЖ успя да отстрани действащия шампион на Англия Ливърпул, и то във втори пореден сезон, за да си заслужи място на полуфиналите. Там тимът ще срещне коравия отбор на Байерн, който пък отстрани трудно испанския колос Реал Мадрид. Именно баварците са спрягани от много анализатори за фаворити за трофея, но тимът на Венсан Компани показа пропуски в защита срещу Реал, които ПСЖ едва ли ще прости.

Сблъсъкът между ПСЖ и Байерн се очертава да бъде "гвоздеят на програмата" от полуфиналите, но не е за подценяване и срещата между Атлетико Мадрид и Арсенал. Диего Симеоне и компания успяха да отстранят Барселона, докато Арсенал се справи със Спортинг Лисабон, макар и да не бе докрай убедителен.

Първият мач от 1/2-финалите е на 28 април: ПСЖ срещу Байерн на "Парк де Пренс". На 29 април Атлетико Мадрид посреща Арсенал на "Уанда Метрополитано". Реваншите са на 5 май и 6 май, съответно с мачовете Арсенал - Атлетико Мадрид и Байерн - ПСЖ.

