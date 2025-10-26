Пълен хаос в Ел Класико! Барса и Реал спретнаха велико шоу на "Бернабеу" със спасена дузпа, отменени голове и червен картон

Реал Мадрид си отмъсти на Барселона за униженията през миналия сезон и спечели първото Ел Класико за сезона! "Кралете" победиха с 2:1 в мач от десетия кръг на испанската Ла Лига. Срещата на "Сантяго Бернабеу" предложи куп невероятни моменти, включително отменени попадения, спасена дузпа, червен картон и спорни ситуации. Килиан Мбапе бе основната фигура под светлините на прожекторите, след като вкара един гол, отмениха му два и пропусна да се разпише от бялата точка.

Реал Мадрид победи Барселона в лудо Ел Класико

Срещата започна много бурно от самото начало, като каталунците имаха шанс да отбележат след само няколко секунди след грешка на Дийн Хаусен, но до такова не се стигна. В ответната атака се стигна до нарушение срещу Винисиус Жуниор в наказателното поле и съдията Сесар Сото Градо посочи бялата точка. От ВАР обаче го призоваха да прегледа ситуацията, след което той промени решението си и отмени дузпата, маркирайки фал на бразилеца в атака. В 12-а минута мадридчани все пак отбелязаха чрез Килиан Мбапе, но попадението не бе зачетено заради засада.

От следващия опит Килиан Мбапе вече успя да изведе Реал напред. Това стана в 22-а минута, когато отново беше на ръба на засадата, но този път в редовна позиция, и прати топката в мрежата на Войсчех Счесни. Атаките в "бяло" продължиха, но полският страж на Барселона успя да се справи с опитите на Мбапе и Хаусен. Първото положение за гостите дойде чак в 34-а минута, когато Феран Торес се озова на добра позиция и стреля, но ударът му бе отразен от Тибо Куртоа. Последваха ситуации на другата врата, където опасно стреляха Винисиус и Белингам. Въпреки доминацията на Реал, Барса успя да изравни резултата. Педри се възползва от грешка на Арда Гюлер в 38-а минута и изведе Фермин Лопес, който без колебания прати топката във вратата на Куртоа.

Окрилени от попадението, каталунците заиграха по-добре и на два пъти бяха близо до втори гол. До такъв обаче стигнаха "кралете". Секунди преди края на първото полувреме Джуд Белингам се оказа на празна врата и бе точен за 2:1. В оставащите минути Килиан Мбапе реализира второто си попадение, но то отново бе отменено за нередовна позиция. Така двата тима се оттеглиха на почивката при заслужена преднина на мадридчани.

Шчесни запази надеждите на Барселона живи

Спорните ситуации започнаха от самото начало на второто полувреме. Три минути след паузата мадридчани поискаха дузпа за игра с ръка на Ерик Гарсия. Съдията подмина ситуацията, но бе посъветван да преразгледа ситуацията. След консултация с ВАР той отсъди дузпа за Реал. Килиан Мбапе застана зад топката, но Шчесни успя да спаси удара му и да запази надеждите на Барса живи. Секунди по-късно Фермин Лопес пропиля отличен шанс да изравни резултата, когато трима играчи на гостите излязоха срещу двама от Реал, но той избра да стреля и Куртоа улови.

Винисиус се разсърди на Алонсо

Последваха силни минути за Барса, в които обаче така и не се стигна до по-опасна ситуация пред вратата на Куртоа. Това веднага бе наказано, като Джуд Белингам завърши невероятна контраатака на Реал за 3:1. Този гол обаче също бе отменен заради засада. В 72-а минута се стигна до напрежение в домакинския лагер. Шаби Алонсо реши да замени Винисиус Жуниор. Той обаче не остана никак доволен от решението на треньора и избухна, след което отказа да седне на пейката и директно влезе в тунела. Минути преди края на срещата Ламин Ямал изведе Жул Кунде по великолепен начин, но французинът не успя да реализира.

Червен картон за Педри и напрежение на пейката в заключителните секунди

В заключителните секунди пряк свободен удар на Родриго се размина на сантиметри от целта. Секунди след това Педри скочи в краката на Орелиен Чуамени и получи втори жълт картон, което предизвика сериозно напрежение между двете скамейки. Така този изключителен мач приключи с победа с 2:1 за Реал.

