04 ноември 2025, 15:35 часа 0 коментара
Признанието на Джордж Клуни за съпругата му, което изнервя всички

В неделя, 2 ноември, Джордж Клуни сподели в интервю за CBS News, че с възрастта усеща как все по-малко неща от ежедневието му могат да го извадят извън равновесие. "Остаряването или смъртта - това са опциите, нали? Аз нямам проблем с това... Чувствам се по-заземен, със сигурност се ядосвам по-малко", обясни актьорът, който през май тази година навърши 64 години. Според него именно този вътрешен мир оказва голямо влияние върху брака му с Амал. Клуни разкри, че тяхната връзка е силна и здрава, защото и двамата се подкрепят взаимно във всичко.

Снимка: Getty Images

Уважение и подкрепа

Оказва се обаче, че признанията на актьора за щастливия му брак изнервят много хора или поне така твърди самият той. "Амал и аз никога не сме се карали. Всички се дразнят, като го кажа. Никога не сме имали спор", обясни Клуни. "На такъв етап в живота си съм, че ако тя иска да боядиса стената в червено, аз няма да имам нищо против", даде пример актьорът. 

Изглежда, че това признание изненадва много хора, които остават шокирани, защото за повечето бракове е почти невъзможно да се поддържат отношения без нито един спор. А дори и приятелите на двойката са изумени от липсата на неразбирателства.

Клуни обясни, че с възрастта е престанал да държи на всяка "правилна" аргументация, което намалява напрежението. А връзката му с Амал се основава на взаимна подкрепа и уважение към желанията на другия. "Имаме наистина удивителна връзка, защото сме толкова подкрепящи един друг", уточнява актьорът, цитиран от "ELLE". 

Джордж Клуни и Амал Клуни сключиха брак през 2014 година във Венеция. Три години по-късно стават родители на близнаци. Според анализатори, твърдението "никога не сме се карали" изглежда почти като мит за повечето хора и подчертава уникалния подход на двойката към брака и живота.

Ева Петрова
