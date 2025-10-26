"Режат ни": Тимът на Мъри Стоилов се оплака от съдийството в Турция, след като бе ощетен срещу Галатасарай

Отборът на Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, отстъпи с 1:3 на шампиона Галатасарай в среща от 10-ия кръг на турската Суперлига. Срещата започна по мечтан начин за "жълто-червените", които откриха резултата в 6-а минута. До края на полувремето обаче всичко се обърка за тима от Измир. Гьозтепе първо допусна изравнително попадение, а след това остана с човек по-малко на терена, когато съдията показа втори жълт картон на Малком Бокеле в 42-а минута.

От Гьозтепе не останаха доволни от съдийството в Истанбул

Червеният картон на Бокеле предизвика известна полемика, която бе последвана от остра атака на Гьозтепе срещу главния съдия Огужан Чакър след края на срещата. Бокеле бе изгонен в 42-а минута, след като получи втори жълт картон за удар с лакът в лицето на Виктор Осимен. В идентична ситуация обаче съдията подмина същото действия на нападателя на "Джим Бом" спрямо Арда Окан Куртулан. От Гьозтепе публикуваха видео от двете ситуации след края на мача, като написаха "Един и същи филм всяка година".

HER SENE AYNI FİLM! pic.twitter.com/OeZe3OpGJf — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 26, 2025

Измирският клуб не скри претенциите си към съдийството на Чакър и когато обяви крайния резултат на мача в профилите си в социалните мрежи. От Гьозтепе използваха момент преди нарушението на Бокеле срещу Осимен и написаха: "С една дума - режат ни!". Загубата от Галатасарй е втора за тима на Мъри Стоилов от началото на сезона в Турция.