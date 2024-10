Огромно признание за Юрген Клоп в Германия (ВИДЕО)

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп получи огромно признание в своята родина Германия. 57-годишният специалист бе удостоен с Федералния кръст на заслугите на страната. Това е най-голямото отличие, което гражданин на Германия може да получи. Новината съобщи агенция „ЕFE“.

Награждаването на Юрген Клоп е във връзка с Деня на обединението на Германия, който ще бъде честван в четвъртък, 3 октомври. Доскорошният мениджър на Ливърпул получи отличието лично от президента на страната Франк-Валтер Щайнмайер. Награждаването се проведе в замъка Белвю в Берлин, като освен Клоп още 27 германци получиха отличието.

Jürgen Klopp has been awarded the Order of Merit by the German president for his “outstanding contribution to democracy.” He was praised for his work with disadvantaged youths and “contributing to a positive image of Germany in the UK”. pic.twitter.com/9S5WOqg5u3