Илия Груев игра 90 минути срещу Арсенал, но "топчиите" бяха безпощадни! Гьокереш и компания се развихриха във Висшата лига

Българският национал Илия Груев изигра цял мач за Лийдс при тежката загуба от Арсенал с 0:5 като гост в среща от втория кръг на английската Висша лига. Българинът записа минути в Премиър лийг и в първия кръг при победата над Нюкасъл, но сега получи шанс сред титулярите и остана на терена до последния съдийски сигнал. Въпреки това неговият отбор се оказа безпомощен срещу изключително силния отбор на Микел Артета, който се забавляваше на "Емиратс".

Арсенал разгроми Лийдс, Гьокереш вкара два гола

Срещата започна с представянето на седмото ново попълнение на Арсенал, струващо 68 милиона паунда - Еберичи Езе. Българското внимание обаче бе насочено към дебюта на Илия Груев, който замени контузения Итън Ампаду. Лийдс удържа съперника в първия половин час игра, но в 34-ата минута Арсенал откри със запазената си марка - ъгловите удари. След центриране на Деклан Райс Юриан Тимбер се извиси във въздуха и се разписа, а оттам нататък Арсенал започна да играе по-освободено.

Йодегор и Сака бяха принудително заменени

В 38-ата минута Мартин Йодегор бе принудително заменен, като смяната изглеждаше превантивна. В края на полувремето пък Букайо Сака успя да се разпише за 2:0. След почивката новото голово бижу на Арсенал Виктор Гьокереш се промъкна хитро в наказателното поле на съперника, за да вкара първия си гол във Висшата лига за 3:0. Малко след това и Букайо Сака бе принудително заменен, след като изпита болка при пас към съотборник. В 56' Арсенал пак вкара след корнер - и отново точен бе Тимбер, този път с крак.

До края Арсенал контролираше мача, като Артета си позволи още три ротации, включително и с влизането на 15-годишния Макс Дауман. В добавеното време на срещата Арсенал вкара и пети гол, след като получи дузпа, а Гьокереш бе точен от бялата точка, за да оформи крайното 5:0. В класирането Арсенал излезе на върха с пълен актив от шест точки, след като в миналия кръг победи Манчестър Юнайтед. Със същия актив е и Тотнъм, който шокира Манчестър Сити на "Етихад". Лийдс е 11-ти с 3 пункта.