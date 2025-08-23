Дортмунд изпусна питомното още на старта! Байерн вече протрива ръце на върха в Германия

Немският гранд Борусия Дортмунд буквално изпусна питомното в първия си мач от новия сезон в Бундеслигата, след като водеше с два гола срещу Санкт Паули до 86-ата минута, но не успя да спечели. "Жълто-черните" завършиха при резултат 3:3 при визитата си в Хамбург след късен червен картон и дузпа, довели до два бързи гола за Паули. А от развоя на първия кръг в Германия най-щастлив може да бъде шампионът Байерн.

След като в петък Байерн разгроми прекия си конкурент РБ Лайпциг, в събота дойде време за негативни резултати и за още два от основните съперници на баварците в последните години - Байер Леверкузен и Дортмунд. "Аспирините" на Тен Хаг допуснаха кошмарен обрат срещу Хофенхайм, въпреки дебютния гол на бившия бранител на Ливърпул Джарел Куанса. А малко след това и Дортмунд допусна обрат, макар и частичен, който обаче се усети за "жълто-черните" като поражение.

Гираси откри за Дортмунд в 34-ата минута, а пет минути по-късно отново той пропусна дузпа - момент, който можеше да прати срещата в съвсем друга посока. Вместо това Санкт Паули изравни след почивката с гол на Хунтонджи в 50'. В средата на полувремето, в рамките на седем минути, Дортмунд вкара две бързи попадения чрез Антон и Брандт, за да може гостите да поведат с 3:1. В 85' обаче Мане извърши нарушение за дузпа и бе изгонен, а Синани вкара от бялата точка. Само три минути по-късно Смит от тима на Санкт Паули изравни за 3:3.

Така двата тима поделиха точките, като Дортмунд вече има пасив от две точки спрямо шампиона Байерн Мюнхен след само един изигран кръг.

