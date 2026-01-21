Войната в Украйна:

Още един национал може да заиграе в топ 5 първенство на Европа

21 януари 2026, 08:39 часа 299 прочитания 0 коментара
Преди седмица Росен Божинов премина от белгийския Антверп в отбора от италианската серия А Пиза срещу 5 милиона евро, като стана най-скъпият български защитник в историята. Сега има информация, че друг наш футболист, който също се подвизава както в Италия, така и за националния отбор, може да премине в тим от топ 5 първенствата на Европа. Става въпрос за Петко Христов.

Леванте иска да привлече Петко Христов

Петко Христов също играе за италиански клуб, но в Серия Б. Неговият Специя е на 18-то място и се бори да не изпадне. Според информацията интерес към централния защитник има от Леванте – клуб от Ла Лига. Испанците вече водят преговори с настоящия отбор на Христов за правата му според местните медии. Леванте също се бори да не изпадне, но поне играе в елита на страната си. „Жабите“ са 19-ти в Ла Лига, като са вторият отбор с най-много допуснати голове до този момент през сезона и искат да подсилят защитата си.

Петко Христов

Петко Христов е оценен на 2.5 милиона евро

Петко Христов е футболист на Специя от лятото на 2021 г. От тогава той изигра 104 мача за тима, като е вкарал 6 гола и в момента е капитан на отбора. Според сайта „Transfermarkt“ той е оценен на 2.5 милиона евро, а договорът му със Специя е до лятото на 2028 г. Медиите в Испания твърдят, че към момента има сериозни разминавания между двете страни във финансовия аспект на сделката, но от Леванте ще опитат да постигнат споразумение с италианския клуб.

Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Национален отбор по футбол Леванте Ла лига Петко Христов Специя
