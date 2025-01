Отказал да играе по свирката на Сираков прави фурор в шестото най-силно първенство на Европа

Националът на България Филип Кръстев прави истински фурор в нидерландската Ередивизи, след като във втори пореден кръг играе основна роля за победи на неговия клуб ПЕК Цволе. Бившият футболист на Левски вкара гол и спечели дузпа при победата над Фортуна (Ситард) с 4:1 като гост в 20-ия кръг на Ередивизи. Благодарение на добрата игра на Кръстев Цволе вече има 23 точки и е на безопасно разстояние от зоната на изпадащите.

Филип Кръстев, който избухна срещу шампиона ПСВ Айндховен в миналия кръг, отново изигра силен мач за ПЕК Цволе в шестото най-силно първенство на Европа (по коефициентите на УЕФА). След около час игра Цволе водеше с 2:1, когато Кръсте успя да спечели дузпа, за да може неговият тим да вкара трети гол. В края на срещата българинът също успя да се разпише и да добави още един гол на сметката си след двете попадения срещу ПСВ.

Фифо се присъедини към Цволе през 2024 г. след едногодишен престой в американския ЛА Галакси. Преди това той бе част от редиците на Левски, където отказа да играе по свирката на Наско Сираков, а за благодарност от клуба му спретнаха битова драма - ситуация, за която разказа Васил Колев - бивш председател на Тръст "Синя България", който е вторият най-голям акционер в Левски след мажоритарния собственик.

В последните си два мача за ПЕК Цволе Филип Кръстев има 3 гола и 1 асистенция, както и спечелена дузпа. В следващия кръг неговият тим домакинства на третия в класирането Утрехт. Кръстев е важна част и от националния отбор по футбол, като през 2024-а бе сред най-добрите футболисти на България. Ето как трябва да изглежда класацията за топ 3 футболисти на България за 2024 г. според спортните редактори на Actualno.com.

Filip Krastev - last 2 Eredivisie games for Zwolle:



⚽️⚽️🅰️brace and an assist against PSV



⚽️🥅goal and penalty won against Fortuna Sittard



Magnificent time for the 23-year-old Bulgarian international! 🇧🇬🔥 pic.twitter.com/sIi5KaAIau