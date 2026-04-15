Кошмарът за Нойер срещу Реал Мадрид няма край: След безумния гаф дойде и гениалният удар, който го довърши (ВИДЕА)

15 април 2026, 23:03 часа 463 прочитания 0 коментара
В един от най-вълнуващите мачове не само в Шампионска лига, а през целия сезон изобщо, Реал Мадрид води на Байерн Мюнхен по време на почивката между двете полувремена. Срещата е от реванша на 1/4-финала между двата гранда, а първите две попадения на "кралете" бяха отбелязани от Арда Гюлер - кое от кое по-хубаво. Първото дойде още преди да изтече първата минута след фатална грешка на Мануел Нойер, а вторият - в 29-тата минута, от пряк свободен удар.

Мануел Нойер направи груба грешка

Още в началото на двубоя топката се озова в краката на великия Мануел Нойер, който, в типичния си стил, беше излязъл извън наказателното си поле. Ветеранът опита да комбинира с някой от защитниците пред себе си, но ранната преса на Реал Мадрид се оказа повече от ефективна. Арда Гюлер разчете действията на вратаря на Байерн и пресече подаването му. Още с първото си докосване той отправи удар към опразнената врата на Нойер и откри резултата от солидна дистанция.

Арда Гюлер отбеляза фантастичен гол

Само 5 минути по-късно Байерн Мюнхен успя да изравни резултата чрез Александър Павлович. Но радостта на баварците не трая дълго, тъй като Арда Гюлер отново излезе на преден план. Реал Мадрид получи пряк свободен удар в близост до наказателното поле на съперника. Турчинът стреля директно към вратата и залепи топката в горния ляв ъгъл на Нойер. Вратарят докосна топката, но тя вече беше пресякла голлинията.

Николай Илиев Отговорен редактор
