Без повече изключения: САЩ няма да удължават разрешителните за продажба на руски и ирански петрол

САЩ няма да удължат разрешението за продажба на руски и ирански петрол. Това съобщи министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, като уточни, че администрацията не планира подобни действия. Той обясни, че въведените от Тръмп облекчения се отнасяха само за онези танкери, които бяха натоварени с петрол до 11 март. „Ставаше въпрос за петрол, който вече беше в път до 11 март, затова целият този обем вече беше използван“, поясни Бесент.

На 13 март стана известно, че САЩ са разрешили продажбата на руски петрол и нефтопродукти, натоварени на кораби до 12 март. Това се случи на фона на конфликта между Вашингтон и Техеран, който предизвика световен дефицит на нефтопродукти.

Връщането на санкциите срещу руския петрол

Снощи санкциите на САЩ срещу руския петрол отново влязоха в сила. Това се случи, след като изтече срокът на отсрочката, предоставена по време на войната в Персийския залив, съобщава Politico, позовавайки се на източници. Преди месец Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите срещу „Лукойл“ и „Роснефт“, за да понижи цените на петрола и газа след иранската блокада на Ормузкия проток, припомня изданието.

Американските санкции върху руския петрол се завръщат, след като администрацията на Тръмп позволи на дерогацията да изтече този уикенд. Това е ход, който със сигурност ще задоволи поддръжниците на Украйна, но все още има много начини Русия да ги заобиколи, пише Politico. „Още преди издаването на лиценза, санкционираният руски петрол си проправяше път към пазара, защото администрацията на Тръмп не беше наложила никакви санкции срещу Русия за укриване на данъци, независимо дали върху продажбите на петрол или върху критично важните доставки за военната машина на Кремъл, повече от година“, каза помощник на демократите в Сената, запазил анонимност, тъй като не е бил упълномощен да говори публично.

