Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Пореден удар срещу купуването на гласове, този път в Стара Загора и Кюстендил

16 април 2026, 1:12 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
При мащабни полицейски акции в Стара Загора и Кюстендил днес бяха иззети близо 9000 евро. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук.  В хода на операциите са открити списъци с имена и конкретни суми срещу тях, посочи той и добави, че четирима души са задържани.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено тези, свързани с изборния процес. Активността е в няколко пъти в повече от тази на изборите през октомври 2024 г., каза на брифинг по-рано днес служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Имаме с няколкостотин процента повишаване на сигналите за извършени престъпления, на досъдебните производства, на задържаните и на предупредителните протоколи. МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове, каза също той. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
Купуване на гласове полиция акция Емил Дечев Георги Кандев
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес