Пореден удар срещу купуването на гласове, този път в Стара Загора и Кюстендил

При мащабни полицейски акции в Стара Загора и Кюстендил днес бяха иззети близо 9000 евро. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев във Фейсбук. В хода на операциите са открити списъци с имена и конкретни суми срещу тях, посочи той и добави, че четирима души са задържани.

МВР показа през последните седмици висока активност в противодействието на престъпленията против политическите права на гражданите и особено тези, свързани с изборния процес. Активността е в няколко пъти в повече от тази на изборите през октомври 2024 г., каза на брифинг по-рано днес служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Имаме с няколкостотин процента повишаване на сигналите за извършени престъпления, на досъдебните производства, на задържаните и на предупредителните протоколи. МВР работи срещу всички нива на тази организирана престъпна дейност, свързана с купуването на гласове, каза също той.

