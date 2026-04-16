Гол след гол, след гол, след гол: Байерн Мюнхен изхвърли Реал Мадрид от Шампионска лига в 7-голово шоу за историята

16 април 2026, 0:00 часа 1016 прочитания 0 коментара
Два от най-големите световни колоса Реал Мадрид и Байерн Мюнхен се изправиха в мач реванш от 1/4-финалите на Шампионска лига, за да сътворят истинско футболно шоу. Двата отбора изиграха много динамичен двубой с безброй атаки и цели 7 гола, 5 от които паднаха през първата част. Общият резултат вървеше равен до самия край на срещата, но червен картон за Камавинга и голове на Луис Диас и Мйкъл Олисе след 85-тата минута решиха сблъсъка. Така с победа с 4:3 в мача и с 6:4 в общия резултат, Байерн Мюнхен продължи към 1/2-финалите, където ще срещне ПСЖ.

5 гола паднаха още през първата част

Първото полувреме започна с гол "от съблякалнята". Топката стигна до Мануел Нойер още преди да са изтекли 30 секунди от първия съдийски сигнал. Той сгреши с подаването, което доведе до първия гол на Реал Мадрид, дело на Арда Гюлер. Баварците изравниха само 5 минути по-късно чрез Александър Павлович. Но брилиянтен пряк свободен удар на Гюлер върна аванса на "кралете" в 29-тата минута. 9 минути по-късно Хари Кейн възстанови равенството, но отново радостта на немския гигант не трая дълго. Килиан Мбапе се разписа в 42-рата минута и сложи край на драмата през първото полувреме.

Два гола и червен картон украсиха второто полувреме

Втората част на този великолепен двубой започна така, сякаш първата не е свършвала. Положенията валяха едно след друго, но гол така и не падна. И двата отбора пропуснаха някои много обещаващи шансове да отбележат. В 78-мата минута влезлият от скамейката Едуардо Камавинга получи жълт картон за грубо влизане. Срещата вървеше към продължения, тъй като при 3:2 за Реал Мадрид, общият резултат беше 4:4. Но в 86-тата минута Камавинга получи втори жълт, и съответно червен картон.

Байерн Мюнхен само това чакаше. С човек повече на терена, баварците оказаха финален натиск. И той се отплати мигновено. Луис Диас овладя топката близо до границата на наказателното поле, стреля и изравни резултата за трети път в мача. А в самия край на двубоя Майкъл Олисе вкара за 4:3 за баварците. Така Байерн поведе с 6:4 в общия резултат и продължи към 1/2-финалите, където ще срещне ПСЖ

Николай Илиев
Байерн Мюнхен Шампионска лига Реал Мадрид
