Атлетико изхвърли Барселона от Шампионска лига след нов червен картон и драма в края

Испанският колос Барселона отпадна от Шампионска лига, след като бе отстранен от Атлетико Мадрид на 1/4-финалната фаза. Каталунците победиха "дюшекчиите" с 2:1 като гост на "Уанда Метрополитано", но не успяха да наваксат пълното си изоставане от първия мач, завършил при резултат 0:2 за Атлетико на "Камп Ноу". Срещата отново бе белязана с червен картон за Барса, подобно и на първия мач. Така с общ резултат 3:2 Атлетико се класира за полуфиналите, където ще очаква Арсенал или Спортинг Лисабон.

Барселона започна вихрено срещата, като след само четири минути игра откри резултата. Ламин Ямал успя да се разпише, възползвайки се от асистенция на Феран Торес. В 24-ата минута каталунците стигнаха до втори гол - този път Феран успя да вкара, като оползотвори асистенция на Дани Олмо. Отговорът на Атлетико не закъсня - в 31' Маркос Йоренте намери Адемола Люкман, който вкара за 1:2.

Нов червен картон и пропуски попариха каталунците на "Уанда Метрополитано"

В края на полувремето Дани Олмо падна в наказателното поле на съперника, но съдията остана безмълвен. 10 минути след подновяването на играта Феран Торес вкара трети гол за Барса, но попадението бе отменено от ВАР заради дузпа. В 74-ата минута Жоан Гарсия спаси опасен удар на Льо Норман. Шест минути по-късно пък Барса остана с човек по-малко - Ерик Гарсия бе изгонен с директен червен картон.

До края Барселона не се отказа и дори бе много близо до отбелязването на трети гол. Центриране в наказателното поле намери Роналд Араухо, който стреля с глава на няколко метра от вратата на Атлетико, но не намери целта. Така каталунците отпаднаха от надпреварата и могат да съжаляват, че не достигнаха до 1/2-финалите, след като в големи периоди превъзхождаха Атлетико.

