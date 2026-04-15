Сектор Г би Сектор Б! Веласкес, защо Левски игра за равен срещу ЦСКА? | Точно попадение (ВИДЕО)

Левски игра за равен срещу ЦСКА и това се видя ясно от дефанзивния блок, с който Хулио Веласкес излезе във Вечното дерби: тази теза бе защитена в най-новия епизод на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. "Сините" излязоха с четирима централни защитници, които имаха интересни тактически задачи на терена. И е логично да попитаме: защо Веласкес игра не с мисъл да победи ЦСКА, а как да не загуби от вечния враг?

Веласкес има модерни идеи, но Левски пак игра ганкиното

Отговорът на този въпрос вероятно се крие в шампионските амбиции на Левски. Факт е обаче, че Хулио Веласкес отново се доказа като тактик, който е изключително интересен за наблюдаване. Испанецът е треньор, който мисли различно, има много футболни идеи в главата си и не се притеснява да експериментира. Дори и понякога да остава неразбран от самите футболисти на Левски. Защото колкото и модерни да са неговите идеи, то Левски все още не разполага с пълния набор от футболисти, които да могат да изпълнят качествено изискванията му. И за пореден мач "сините" играха ганкиното...

Дон Хулио изненада ЦСКА, но пак изненада и Левски

Не за пръв път Левски изненада не само съперника, но и себе си. Видя се и срещу ЦСКА - "сините" не показаха нищо във футболно отношение, а Христо Янев бе прав да критикува съперника, че се е прибрал в нисък блок, след като самият той бе попилян от критики при първото дерби между двата отбора през есента. Самият Янев призна на въпрос на Actualno.com за дефанзивната постройка на Левски, че е очаквал "сините" да се защитават, но му е било трудно да си представи, че ще бъде точно по този начин.

Фьодор Лапоухов - скритият герой на ЦСКА

И да, Левски игра с нагласата да не загуби дербито, а пък ако се открие възможност, да пробва и да вкара. Точно това и стана, след като Хуан Переа вкара при един от двата точни удара на Левски в мача (другият бе точно преди гола, когато Фьодор Лапоухов изби топката в краката му). В крайна сметка "сините" бяха на секунди от това постигнат победа, която днес можеше да се нарече шампионска. Само че Леандро Годой, и най-вече Лапоухов, изковаха ценна точка, която прати феновете на ЦСКА в екстаз.

Сектор Г надделя на трибуните, а и получи аплодисменти от Сектор В

А на трибуните изглеждаше, че този път Сектор Г победи Сектор Б - с по-силна хореография и по-мощна подкрепа. А отдадената почит към Димитър Пенев бе посрещната с аплодисменти и от феновете на Левски в Сектор В: специален момент, който напомни за клишето, че футболът е повече от игра. Именно феновете се превърнаха в "Играч на мача" за пореден път в това дерби, защото сътвориха истинско шоу по трибуните - с изключение на няколко бомби, които никой не иска да вижда на стадионите, както и на една недопустима агресия срещу журналист.

Дербито между ЦСКА и Левски бе водещата тема в коментарния сегмент "Асене, ВАР-ни", но не и единствената. Спортните журналисти Джем Юмеров, Бойко Димитров и Стефан Йорданов обърнаха внимание и на събитията в Шампионска лига, където надпреварата навлиза в заключителната си фаза. Два от най-титулуваните клуба в турнира - Барселона и Ливърпул отпаднаха, а подобна съдба грози и най-успешния клуб в Европа Реал Мадрид.

Дали обаче може да се случи чудо на "Алианц Арена" - може да чуете в прогнозите на спортните журналисти в сегмента "В мишената". Епизодът не разочарова и в сегментите "Куриози и виртуози" и "Кой съм аз", като играта във втория сегмент се превърна в кошмар за спортните журналисти, които едва отгатваха търсените футболисти и се нуждаеха от подсказки... Интересно бе и в сегмента "Актуалното в спорта" - с новини и теми, които повдигнаха значими въпроси в българския спорт.

