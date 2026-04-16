Понесоха се страшни слухове около контузията на звездата на Ливърпул, Дешан също се произнесе: Ще пропусне ли Мондиал 2026?

Една от най-лошите новини за Ливърпул, освен представянето на отбора във всички надпревари, в които участва, е контузията на един от най-ключовите им футболисти. Става въпрос за Юго Екитике, който получи много лоша контузия по време на мача реванш срещу ПСЖ в Шампионска лига във вторник, 14 април. Слуховете в Англия гласят, че френският нападател е със скъсан ахилес, а националният селекционер на “петлите“ Дидие Дешан също се включи с коментар по темата.

Юго Екитике получи много сериозна контузия

Нападателят на Ливърпул и едно от най-силните летни попълнения на “червените“ Юго Екитике напусна терена в мача реванш на 1/4-финалите в Шампионска лига между мърсисайдци и ПСЖ. Това се случи малко след изтичането на 20 минути игра. Французинът падна на тревата с остра болка в крака и се наложи да бъде изнесен на носилка. Медиите в Англия твърдят, че най-вероятно става въпрос за скъсан ахилес, което, ако се окаже вярно, не просто ще гарантира на Екитике отсъствието от Мондиал 2026, а и ще го извади от терените за от 8 до 10 месеца.

Дидие Дешан: “Убеден съм, че Юго ще възвърне най-доброто си ниво“

Националният селекционер на Франция Дидие Дешан също изрази своето мнение по въпроса: “Юго получи сериозна контузия, която, за съжаление, ще му попречи да завърши сезона и да участва на Световното първенство. Юго е един от десетината млади играчи, които дебютираха за националния отбор през последните месеци. Той се вписа перфектно в групата – както на терена, така и извън него. Тази контузия е огромен удар за него, разбира се, но и за френския национален отбор.

Разочарованието му е огромно. Убеден съм, че Юго ще възвърне най-доброто си ниво. Но искам лично да му изкажа цялата си подкрепа, както и тази на щаба. Знаем, че той ще бъде изцяло зад френския отбор и всички мислим много за него“.

