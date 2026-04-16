Събитието, което Пловдив чакаше години: Легендарният Чико Дерменджиев заема своето място пред “Колежа“

Една от най-големите икони не само на Ботев Пловдив, а като цяло на българския футбол, най-накрая ще бъде удостоена с паметник. Легендарният Динко Дерменджиев-Чико, който почина на 1 май 2019 г., ще има статуя пред стадиона на неговия любим Ботев Пловдив. С основна заслуга за задвижването на инициативата е “Фондация Жълто и Черно“, която отправи покана към футболната общност в Пловдив да присъства на откриването на паметника на Чико. То ще се състои точно 7 години след кончината му – на 1 май 2026 г.

“Паметникът ще бъде тържествено открит“

Ето и цялата покана на “Фондация Жълто и Черно“: “ Уважаеми дами и господа, с огромно вълнение, нетърпение и удоволствие ви съобщаваме, че паметникът на легендарния Динко Дерменджиев – Чико ще бъде тържествено открит на 1 май от 17.00 пред стадион „Христо Ботев“. В качеството си на инициатор на кампанията за изграждането на паметник на незабравимия Динко Дерменджиев, както и като организатор на предстоящото събитие, „Фондация Жълто и Черно“ кани най-учтиво пловдивското гражданство на това паметно за града ни събитие.

“Елате да отдадем дължимото“

На 1 май ще почетем една вечна спортна легенда! На 1 май клубните пристрастия няма да имат никакво значение! Вземете семействата си, децата си, съберете се с приятели и елате да отдадем дължимото на една от най-ярките фигури в спортния живот на България! Защото Чико радваше не само „жълто-черното“ семейство! Той беше обичан от цяла България! 01.05.2026 година, 17.00 часа, стадион „Христо Ботев“! Бъди част от историята!“

