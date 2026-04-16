Мъчно, но Арсенал е на 1/2-финал в Шампионска лига! Ще се пренапише ли историята?

16 април 2026, 0:03 часа 494 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Английският гранд Арсенал успя да се класира за 1/2-финалите на Шампионска лига, след като отстрани португалския Спортинг Лисабон. "Топчиите" не успяха да победят Спортинг след равенство 0:0 на "Емиратс" в Лондон в реванш от четвъртфиналната фаза, но продължават напред заради победата си с минималното 1:0 като гост в първата среща в Португалия. Така Арсенал направи още една крачка към това да пренапише историята, печелейки за пръв път Шампионска лига.

Арсенал отстрани Спортинг Лисабон

Арсенал не показа почти нищо в игрови план срещу Спортинг, но пък и успя да удържи Спортинг през всичките 90 минути в Лондон, като не позволи да бъде застрашена вратата на Давид Рая. "Топчиите" вероятно имаха едно наум и за предстоящия изключително важен сблъсък срещу Манчестър Сити във Висшата лига, който до голяма степен може да реши битката за титлата. И макар да не убедиха като игра, Микел Артета и компания са напред в турнира и очакват Атлетико Мадрид на 1/2-финалите.

Арсенал - Спортинг Лисабон

В другия полуфинал пък ще се срещнат Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен. Арсенал никога не е печелил Шампионска лига, а този сезон има реална възможност да спечели дубъл, ако стигне и до титлата във Висшата лига. Все повече обаче са съмненията за формата на отбора, като Арсенал далеч не е толкова убедителен, колкото бе на по-ранен етап от сезона. За това вероятно оказва роля и натрупаната умора от дългия сезон, в който "артилеристите" трябваше да играят на няколко фронта, като стигнаха и финал за Купата на Лигата.

Стефан Йорданов Отговорен редактор
