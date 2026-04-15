Кой ще наследи Тръмп? Първи прогнози от Николай Облаков (ВИДЕО)

Абсолютно всички прогнозни резултати в Унгария бяха очаквани. Те даваха преднина за Мадяр. Беше грешка на Тръмп да подкрепи губещия кандидат. Това заяви в предаването "Студио Actualno" журналистът Николай Облаков, коментирайки изборите в Унгария.

По думите най-големият проблем пред Доналд Тръмп са повишаващите се цени в Щатите. Ако цените не бъдат овладени, загубата за Тръмп може да стане много голяма. Загубата е почти гарантирана, защото много малко президенти са успявали във втория си мандат да спечелят и двете камари, припомни Облаков. Той каза, че не е незначителен делът на хората, които са гласували за Тръмп, заради обещанието му, че няма да има повече безсмислени войни. Според журналиста е много важно за рейтинга на Тръмп как ще приключи войната в Близкия изток.

Облаков отбеляза, че очевидно лобитата имат влияние върху Тръмп, тъй като не бива да се забравя, че има и проеврейско лоби в Републиканската партия.

Към момента Марко Рубио стои по-добре за евентуален следващ кандидат, тъй като той е продукт на естаблишмънта в Републиканската партия. Той е и много по-удобен за всички партньори на САЩ по света. Що се касае до Джей Ди Ванс, той се очертава като губещият играч, стана ясно още от думите на Облаков. Според него що се отнася до Демократическата партия, следващият кандидат за президент може да бъде Гавин Нюсъм.

