Ще премахнат ли гражданската квота от УС на НФ “Култура“: Говорят проф. д.н. Иван Кабаков и д-р Милена Налбантова (ВИДЕО)

15 април 2026, 18:54 часа

Иска ли някой да премахне гражданската квота от Управителния съвет на Национален фонд “Култура“ и да остане само представителството на държавата? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno дадоха д-р Милена Налбантова и проф. д.н. Иван Кабаков, членове именно от тази квота на УС на Фонда. Милена Налбантова: “Доколкото разбрахме от публичното пространство и от една среща, която беше проведена в “Топлоцентрала“, където се постави въпросът за планирани промени в Закона закрила и развитие на културата, но всъщност с намерение за намаляване на членския състав на УС, съответно с редуциране на гражданската квота на УС. За наша радост и по наша инициатива министър Найден Тодоров ни прие на среща, нарочна среща, която поискахме ние с него, на която ни увери, че такава промяна в закона не е предвидена."

Действително в портала за обществени обсъждания и консултации strategy.bg е публикуван проект за изменение на закона.

Няма такава промяна... засега

"Там не фигурира такава промяна, което означава, че най-вероятно щом циркулира в публичното пространство такова намерение, най-вероятно е имало стъпка в тази посока. Но го няма черно на бяло", отбеляза д-р Налбантова.

Проф. д.н. Иван Кабаков: “Съотношението на УС, той е от 15 члена, но 8 са от гражданска квота, представители на различни организации в културния сектор. Различните изкуства, визуални, сценични, екранни, образование в областта на културата, танц и т. н. И седем човека, които са представители на държавни ведомства. И които в съвкупността си съставят УС на Национален фонд “Култура“ от 15 члена. Това е съставът.

По повод въпроса, който зададохте и на темата редуциране на гражданската квота, подобна информация изтече в една среща с кандидати за народни представители в “Топлоцентрала“, както каза д-р Налбантова. Където тази информация беше спомената и която срещна, така да се каже, сериозна реакция от културния сектор, че това е недопустимо, дори и да не се помисля", подчерта проф. Кабаков.

Най-активната квота от УС

"Гражданската квота е най-активната част от УС. И в някаква степен в този УС има достатъчно активни и компетентни хора, които да защитават интереса на данъкоплатеца и на културния сектор.

Може би това е притеснителното. Благодарение на това, че УС включва трима професори, шестима доктори и един доктор на науките. Това е експертизата на УС. И което е по-важно, заедно с колегите от държавния сектор или от министерствата, УС има мнозинство от 12, 13, а по някой път и единодушно, 15 човека, които са достатъчно активни и аргументирани, за да не допускат нарушението на едни или други правила", коментира още проф. Кабаков.

Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
