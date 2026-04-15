Блокадата на Ормузкия проток продължава: САЩ обявиха колко кораба са върнали досега

Девет кораба са се подчинили на заповедта на американските сили да обърнат и да се върнат към Иран поради блокадата на иранските пристанища, съобщи Централното командване на американската армия (СЕНТКОМ), предаде Ройтерс. През първите 48 часа от американската блокада на кораби, влизащи и излизащи от ирански пристанища, нито един кораб не е успял да премине през американските сили, съобщиха от американското военно командване. Освен това девет кораба са се подчинили на указанията на американските сили да обърнат и да се върнат към иранско пристанище или крайбрежна зона.

В отделна публикаци командващият СЕНТКОМ адмирал Брад Купър заяви, че американските сили поддържат военноморско превъзходство в Близкия изток и на практика са спрели морската търговия от и до Иран. Около 90% от икономиката на Иран зависи от морската търговия, отбеляза той, цитиран от ДПА.

Говорителят на Белия дом Каролайн Левит потвърди, че блокадата е в сила:

White House:



The blockade is enforced against vessels of all nations entering or departing Iranian ports.



Иран твърди, че американската блокада е неуспешна

Въпреки блокадата иранската информационна агенция Фарс съобщи, че ирански супертанкер, подложен на американски санкции, е пресякъл пролива към иранското пристанище "Имам Хомейни". Агенцията не идентифицира танкера и не даде повече подробности за пътуването му, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. Съвместното военно командване на Иран предупреди, че ще спре търговските потоци в Персийския залив, Оманско море и Червено море, свързано със Суецкия канал, ако американската блокада продължи.

Междувременно президентът на САЩ Доналд Тръмп отново заплаши с ескалация на конфликта, ако войната се възобнови. Той каза пред "Фокс Бизнес Нетуърк": "Можем да унищожим всеки един от техните мостове в рамките на един час. Можем да унищожим всяка една от техните електроцентрали за един час. Не искаме да правим това... така че ще видим какво ще се случи."

Асошиейтед прес съобщава, че кораб под малтийски флаг е първият танкер за суров петрол, който се е насочил на запад през Ормузкия проток, откакто САЩ блокираха иранските пристанища. Това е информация от глобален монитор за проследяване на корабоплаването, посочва агенцията.

Очаква се корабът (VLCC Agios Fanourios I) под малтийски флаг да пристигне утре в Басра, Ирак, чиито пристанища не са под американска блокада. Marine Traffic съобщи, че корабът е направил нов опит за преминаване, след като е стоял на котва в Оманския залив в продължение на почти два дни.

