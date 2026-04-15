“Този мач ще реши титлата! Гуардиола дали ще излезе като Веласкес?“: Прогнози “В мишената“

В повечето случаи по-неопитните се учат от големите. Ако видим на една маса да седят двама испански специалисти – Пеп Гуардиола и Хулио Веласкес, бихме си помислили, че старши треньорът на Левски взима съвети от мениджъра на Манчестър Сити. Но ако питаме Стефан Йорданов, ще разберем друго. В тазседмичното издание на предаването "Точно попадение“, в сегмента с прогнози “В мишената“, той подметна интересен въпрос. Според него Гуардиола следи мачовете на “сините“, в частност дербито с ЦСКА, и взима пример от Веласкес.

“Това е мачът, който ще реши титлата“

Както повелява традицията, в края на всеки епизод на “Точно попадение“, така и в този, завършекът беше белязан от прогнозите на участниците в студиото. Тази седмица сегментът “В мишената“ събра мненията на Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров за най-интересните мачове. Сред тях беше и дербито от Висшата лига между Манчестър Сити и Арсенал. Когато емблемите на двата гранда излязоха на екрана, Джем определи сблъсъка като “мачът, който може да реши титлата“. Стефан и Бойко дадоха прогнозите си първи – съответно 2:1 и 3:1 за Ман Сити.

“Гуардиола дали ще излезе като Веласкес?“

След кратко разсъждаване и чудене, Джем даде прогнозата си – 1:0, отново за “гражданите“. Точно след това Стефан му подметна интересния си въпрос: “Гуардиола дали ще излезе с четирима централни защитници? Като Веласкес“. Джем отговори, че ако Пеп е гледал дербито, може и да излезе с четирима централни бранители, а Бойко не пропусна да се включи в престрелката на тема Левски: “Може да е научил нещо“.

Една от срещите, които спортните журналисти прогнозираха вече мина – ЦСКА 1948 победи Черно море като гост с 4:0. А останалите мачове в сегмента “В мишената“ бяха 1/4-финалния реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид и още едно английско дерби – Челси срещу Манчестър Юнайтед. Познаха ли Стефан, Джем и Бойко резултата от българския сблъсък? И дали ще уцелят с прогнозите си другите две срещи, можете да разберете в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

