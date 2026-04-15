"Този мач ще реши титлата! Гуардиола дали ще излезе като Веласкес?": Прогнози "В мишената"

15 април 2026, 20:00 часа 452 прочитания 0 коментара

В повечето случаи по-неопитните се учат от големите. Ако видим на една маса да седят двама испански специалисти – Пеп Гуардиола и Хулио Веласкес, бихме си помислили, че старши треньорът на Левски взима съвети от мениджъра на Манчестър Сити. Но ако питаме Стефан Йорданов, ще разберем друго. В тазседмичното издание на предаването "Точно попадение“, в сегмента с прогнози “В мишената“, той подметна интересен въпрос. Според него Гуардиола следи мачовете на “сините“, в частност дербито с ЦСКА, и взима пример от Веласкес.

“Това е мачът, който ще реши титлата“

Както повелява традицията, в края на всеки епизод на “Точно попадение“, така и в този, завършекът беше белязан от прогнозите на участниците в студиото. Тази седмица сегментът “В мишената“ събра мненията на Стефан Йорданов, Джем Юмеров и Бойко Димитров за най-интересните мачове. Сред тях беше и дербито от Висшата лига между Манчестър Сити и Арсенал. Когато емблемите на двата гранда излязоха на екрана, Джем определи сблъсъка като “мачът, който може да реши титлата“. Стефан и Бойко дадоха прогнозите си първи – съответно 2:1 и 3:1 за Ман Сити.

Още: Годой след гола си срещу Левски: Благодаря ти, Господи, че е вкарах в Ел Класико с фланелката на ЦСКА!

В мишената

“Гуардиола дали ще излезе като Веласкес?“

След кратко разсъждаване и чудене, Джем даде прогнозата си – 1:0, отново за “гражданите“. Точно след това Стефан му подметна интересния си въпрос: “Гуардиола дали ще излезе с четирима централни защитници? Като Веласкес“. Джем отговори, че ако Пеп е гледал дербито, може и да излезе с четирима централни бранители, а Бойко не пропусна да се включи в престрелката на тема Левски: “Може да е научил нещо“.

Една от срещите, които спортните журналисти прогнозираха вече мина – ЦСКА 1948 победи Черно море като гост с 4:0. А останалите мачове в сегмента “В мишената“ бяха 1/4-финалния реванш между Байерн Мюнхен и Реал Мадрид и още едно английско дерби – Челси срещу Манчестър Юнайтед. Познаха ли Стефан, Джем и Бойко резултата от българския сблъсък? И дали ще уцелят с прогнозите си другите две срещи, можете да разберете в последния епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

Още: Звезда на Левски: Остават ни шест финала, трябва да имаме шампионски манталитет

Николай Илиев Отговорен редактор
Байерн Мюнхен Манчестър Сити Реал Мадрид Арсенал Челси Левски Манчестър Юнайтед ПФК Черно море Хосеп Гуардиола ФК ЦСКА 1948 Хулио Веласкес В мишената
