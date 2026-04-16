16 април 2026, 0:45 часа
НА ЖИВО: Европа с план за Ормузкия проток зад гърба на Тръмп

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Европейските държави изготвят план за широка коалиция от страни, която да спомогне за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток, включително чрез изпращане на плавателни съдове за разминиране и други военни кораби. Инициативата обаче ще бъде реализирана едва след края на военните действия и може да изключи една конкретна държава - Съединените щати, научили са от американското издание The Wall Street Journal.

Елин Димитров Отговорен редактор
