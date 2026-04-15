Спорт:

След като блокадата му се оказа фарс, Тръмп обяви, че отваря "завинаги" Ормузкия проток

15 април 2026, 18:02 часа 766 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Явно недоволен от нарушената американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони в Ормузкия проток, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "отваря завинаги" пролива и че Китай ще е "много доволен" от това решение. Това признание стана в публикация в Truth Social на третия ден от т.нар. "локдаун" на жизненоважния морски маршрут, наложен от американските сили. Китайското министерство на външните работи определи тази седмица блокадата като „опасен и безотговорен акт“, а сега републиканецът написа: „Правя го и за тях, и за целия свят“.

Тръмп заяви, че Пекин е „се съгласил да не изпраща оръжия на Иран“, и намекна за затопляне на отношенията с китайския лидер Си Дзинпин. „Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна там след няколко седмици“, добави той. Двамата трябва да се срещнат в Китай съвсем скоро.

Още: Кораби от Иран се подиграват на Тръмп: Блокадата на Ормузкия проток се оказва "хартиен тигър"

Нарушената блокада на Тръмп - оказа се абсолютно фиаско

Думите на американския президент идват след няколко дни на практически подигравки с наложената от него блокада на Ормузкия проток. Поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли пролива, сочеха данни за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Испания и Китай в един глас: Не на закона на джунглата! (СНИМКИ, ВИДЕО)

Сред тези плавателни съдове имаше и един със собственик китайска компания - „Rich Starry“, който е санкциониран от САЩ за търговия, свързана с Иран. Той е отплавал на изток от Шарджа в Обединените арабски емирства - през протока. Това е станало през нощта срещу 14 април. Зад кораба стои Shanghai Xuanrun Shipping. Плавателният съд превозва около 250 000 барела метанол на борда си, гласят данни, цитирани от Reuters. Той е качил товара в последния си пристанищен пункт – Хамрия в ОАЕ. Танкерът има китайски екипаж на борда.

Снимка: iStock

Друг танкер - „Murlikishan“, който също е под санкции от САЩ за търговия, свързана с Иран, е отплавал от Ланшан в Китай и се е насочил на запад през Ормузкия проток. Минал е източно от иранския остров Кешм. Преди това корабът е превозвал руски и ирански петрол.

Според информация на The Wall Street Journal пък броят на корабите, нарушили блокадата на САЩ, е бил поне 20.

Още: Примирието между САЩ и Иран, изглежда, ще бъде удължено

Въпреки всички данни от платформи, работещи с отворени източници, геолокализация и данни от транспондерите на плавателни съдове, САЩ обявиха, че нито един кораб не е нарушил блокадата на иранските пристанища и крайбрежни зони в Ормузкия проток, Оманския и Арабския залив. Над 10 000 американски моряци, морски пехотинци и въздушни сили, заедно с повече от дузина военни кораби и десетки самолети, изпълняват мисията за блокада.

Още: Коалиция на невъзможните? Европа с план за Ормузкия проток зад гърба на Тръмп, търси "да" от Иран и Китай

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Доналд Тръмп Иран Китай Си Дзинпин Ормузки проток война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес