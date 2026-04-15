След като блокадата му се оказа фарс, Тръмп обяви, че отваря "завинаги" Ормузкия проток

Явно недоволен от нарушената американска блокада на иранските пристанища и крайбрежни зони в Ормузкия проток, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че "отваря завинаги" пролива и че Китай ще е "много доволен" от това решение. Това признание стана в публикация в Truth Social на третия ден от т.нар. "локдаун" на жизненоважния морски маршрут, наложен от американските сили. Китайското министерство на външните работи определи тази седмица блокадата като „опасен и безотговорен акт“, а сега републиканецът написа: „Правя го и за тях, и за целия свят“.

Тръмп заяви, че Пекин е „се съгласил да не изпраща оръжия на Иран“, и намекна за затопляне на отношенията с китайския лидер Си Дзинпин. „Президентът Си ще ме прегърне силно, когато пристигна там след няколко седмици“, добави той. Двамата трябва да се срещнат в Китай съвсем скоро.

Нарушената блокада на Тръмп - оказа се абсолютно фиаско

Думите на американския президент идват след няколко дни на практически подигравки с наложената от него блокада на Ормузкия проток. Поне четири кораба, свързани с Иран, включително два, които са посетили ирански пристанища, са пресекли пролива, сочеха данни за проследяване на кораби от различни платформи, анализирани и потвърдени от BBC Verify.

Сред тези плавателни съдове имаше и един със собственик китайска компания - „Rich Starry“, който е санкциониран от САЩ за търговия, свързана с Иран. Той е отплавал на изток от Шарджа в Обединените арабски емирства - през протока. Това е станало през нощта срещу 14 април. Зад кораба стои Shanghai Xuanrun Shipping. Плавателният съд превозва около 250 000 барела метанол на борда си, гласят данни, цитирани от Reuters. Той е качил товара в последния си пристанищен пункт – Хамрия в ОАЕ. Танкерът има китайски екипаж на борда.

Друг танкер - „Murlikishan“, който също е под санкции от САЩ за търговия, свързана с Иран, е отплавал от Ланшан в Китай и се е насочил на запад през Ормузкия проток. Минал е източно от иранския остров Кешм. Преди това корабът е превозвал руски и ирански петрол.

Според информация на The Wall Street Journal пък броят на корабите, нарушили блокадата на САЩ, е бил поне 20.

Въпреки всички данни от платформи, работещи с отворени източници, геолокализация и данни от транспондерите на плавателни съдове, САЩ обявиха, че нито един кораб не е нарушил блокадата на иранските пристанища и крайбрежни зони в Ормузкия проток, Оманския и Арабския залив. Над 10 000 американски моряци, морски пехотинци и въздушни сили, заедно с повече от дузина военни кораби и десетки самолети, изпълняват мисията за блокада.

